بیرانوند: با پیروزی مقابل الشرطه گامی بلند برای صعود برداشتیم

به گزارش ایلنا، علیرضا بیرانوند بعد از برتری یک بر صفر تیمش مقابل الشرطه عراق در هفته چهارم از مرحله ابتدایی لیگ نخبگان آسیا گفت: این برد مبارک هواداران تراکتور باشد. اگر این هواداران امروز نمی‌آمدند نمی‌توانستیم مقابل تیم الشرطه نتیجه بگیریم.

وی با اذعان به اینکه تیمش در مصاف با نماینده فوتبال عراق کار دشواری داشته است، ادامه داد: ما تا روزی که اینجا هستیم سرباز این هواداران خواهیم بود. خوشحالم امروز ما را تنها نگذاشتند و ما توانستیم با پیروزی زمین بازی را ترک کنیم.

دروازه‌بان تیم فوتبال تراکتور در پایان خاطر نشان کرد: با این پیروزی توانستیم گامی بلند برای صعود برداریم و امیدوارم در بازی بعدی هم نتیجه خوبی بگیریم و برای این هواداران جبران کنیم.

