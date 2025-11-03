خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بیرانوند: با پیروزی مقابل الشرطه گامی بلند برای صعود برداشتیم

بیرانوند: با پیروزی مقابل الشرطه گامی بلند برای صعود برداشتیم
کد خبر : 1709032
لینک کوتاه کپی شد.

سنگربان ملی‌پوش تیم فوتبال تراکتور ایران تأکید کرد، این تیم با شکست الشرطه عراق گامی بلند برای صعود به مرحله حذفی لیگ نخبگان آسیا برداشته است.

به گزارش ایلنا، علیرضا بیرانوند بعد از برتری یک بر صفر تیمش مقابل الشرطه عراق در هفته چهارم از مرحله ابتدایی لیگ نخبگان آسیا گفت: این برد مبارک هواداران تراکتور باشد. اگر این هواداران امروز نمی‌آمدند نمی‌توانستیم مقابل تیم الشرطه نتیجه بگیریم.

وی با اذعان به اینکه تیمش در مصاف با نماینده فوتبال عراق کار دشواری داشته است، ادامه داد: ما تا روزی که اینجا هستیم سرباز این هواداران خواهیم بود. خوشحالم امروز ما را تنها نگذاشتند و ما توانستیم با پیروزی زمین بازی را ترک کنیم.

دروازه‌بان تیم فوتبال تراکتور در پایان خاطر نشان کرد: با این پیروزی توانستیم گامی بلند برای صعود برداریم و امیدوارم در بازی بعدی هم نتیجه خوبی بگیریم و برای این هواداران جبران کنیم.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ