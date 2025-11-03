خبرگزاری کار ایران
رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران درگذشت

رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران درگذشت
کامبیز آتابای، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران و نخستین و تنها ایرانی که ریاست کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) را بر عهده داشت، در سن ۸۶ سالگی درگذشت.

به گزارش ایلنا،   آتابای که از سال ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۷ ریاست فدراسیون فوتبال ایران را بر عهده داشت، در دوران مدیریت خود نقش مهمی در دوران طلایی فوتبال کشور ایفا کرد.

در این سال‌ها، تیم ملی ایران دو بار پیاپی در سال‌های ۱۹۷۲ و ۱۹۷۶ قهرمان جام ملت‌های آسیا شد و همچنین برای نخستین بار در تاریخ، موفق به صعود به جام جهانی ۱۹۷۸ آرژانتین گردید.

کامبیز آتابای بعدها به‌عنوان رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز فعالیت کرد و نام خود را به‌عنوان یکی از چهره‌های تأثیرگذار تاریخ فوتبال قاره ثبت کرد.

