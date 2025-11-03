تراکتور یک - الشرطه صفر: پیروزی ارزشمند برای صدرنشینی

به گزارش ایلنا، در چارچوب هفته چهارم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا، دو تیم تراکتور ایران و الشرطه عراق شامگاه دوشنبه در ورزشگاه یادگار امام تبریز به مصاف هم رفتند. این دیدار که با قضاوت عبدالهادی الرویلی از قطر و در حضور ۳۲ هزار و ۳۵۰ تماشاگر برگزار شد، در نهایت با برتری یک بر صفر نماینده ایران به پایان رسید.

در دقیقه ۱۴، ارسال دقیق صادق محرمی از سمت راست با ضربه‌ی تومیسلاو اشترکال همراه شد، اما توپ با اختلاف اندک از بالای دروازه الشرطه به بیرون رفت.

در دقیقه ۱۶، شوت لیونل عتبا پس از واکنش علیرضا بیرانوند روی تور دروازه فرود آمد و خطر از بیخ گوش تراکتور گذشت.

در دقیقه ۲۹، مهدی هاشم‌نژاد دروازه حریف را گشود، اما داور با اعلام آفساید، گل را مردود اعلام کرد.

در دقایق ۳۷ و ۳۸، دو واکنش تماشایی از بیرانوند روی ضربات سعدون و دومنیک مندی، مانع از گلزنی تیم عراقی شد و دروازه تراکتور را بسته نگه داشت.

در دقیقه ۵۴، محمود المواس از پشت محوطه جریمه ضربه ایستگاهی محکمی را به سمت دروازه زد که بیرانوند با واکنشی عالی توپ را مهار کرد.

در دقیقه ۶۳، شوت حسین السعیدی پس از برخورد به مدافع تراکتور با اختلافی کم از کنار دروازه به کرنر رفت.

در دقیقه ۶۵، ارسال بلند الشرطه با ضربه سر احمد الیحیی همراه شد که باز هم بیرانوند با واکنشی دیدنی توپ را در اختیار گرفت.

در دقیقه ۷۰، شوت سرضرب دومنیک مندی پس از برخورد به بدن سدلار در دستان بیرانوند آرام گرفت تا دروازه تراکتور بسته بماند.

حواشی دیدار

اتوبوس دو تیم حدود دو ساعت پیش از مسابقه وارد ورزشگاه شد.

علیرضا بیرانوند زودتر از سایر بازیکنان وارد زمین شد و با تشویق پرشور هواداران تراکتور روبه‌رو گردید.

وضعیت چمن ورزشگاه یادگار امام تبریز همچنان نامطلوب گزارش شد و در بخش‌هایی از زمین زردی و کم‌پوشتی به چشم می‌خورد.

تعدادی از هواداران عراقی ساکن تبریز در طبقه دوم جایگاه میهمان حضور داشتند و تیم خود را تشویق کردند.

در بین دو نیمه، موسیقی‌های رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) از بلندگوهای ورزشگاه پخش شد.

در دقیقه ۶۷، دوماگوی دروژدک و رجی لوژکیا به‌عنوان نخستین تعویض‌های تراکتور وارد میدان شدند و با تشویق گسترده‌ی تماشاگران روبه‌رو شدند.

ترکیب تراکتور:

علیرضا بیرانوند، مهدی شیری، شجاع خلیل‌زاده، الکساندر سدلار، تیبور هالیلوویچ، مهدی ترابی، دانیال اسماعیلی‌فر، صادق محرمی، تومیسلاو اشترکال، مهدی هاشم نژاد، امیرحسین حسین‌زاده

سرمربی: دراگان اسکوچیچ

ترکیب الشرطه:

احمد بصیل، روان امین، مهدی عشابی، مصطفی سعدون، احمد یحیی الحجاج، دومنیک مندی، حسین السعیدی، عبدالرزاق قاسم، احمد فرهان، لیونل عتبا و محمود المواس

سرمربی: مومن سلیمان

