به گزارش ایلنا، آرنه اشلوت، سرمربی لیورپول، در نشست خبری پیش از دیدار با رئال مادرید به پرسش‌های خبرنگاران درباره شرایط تیم، عملکرد بازیکنان جدید، وضعیت مصدومان و دیدگاهش نسبت به حریف اسپانیایی پاسخ داد.

اشلوت در ابتدای صحبت‌هایش ضمن تمجید از تیم و سرمربی رئال گفت: وقتی به ال‌کلاسیکو فکر می‌کنم، لحظه تعویض وینیسیوس چیزی نیست که در ذهنم بماند. دو تیم قدرتمند با بازیکنان خاص مقابل هم قرار گرفتند. وینیسیوس بازیکنی است که حتی زیر فشار هم می‌تواند از مدافع عبور کند. او در بازی با یوونتوس هم تحت فشار زیاد بود اما باز هم توانست فضا برای شوت‌زنی پیدا کند. او مقابل بسیاری از تیم‌ها عملکرد درخشانی داشته است.

سرمربی لیورپول درباره وضعیت کانر بردلی گفت: مهم‌ترین نکته برای او این است که سالم بماند. فصل گذشته مقابل رئال نمایش خوبی داشت اما مصدومیت همسترینگ او را متوقف کرد. بزرگ‌ترین چالشش تداوم حضور در میدان بدون آسیب‌دیدگی است. گاهی هم بدشانسی آورده؛ مثل زمانی که در ترکیب بود اما مجبور شدم برای جبران نتیجه او را تعویض کنم. با این حال، توانایی‌هایش را به‌خوبی نشان داده است.

او در ادامه درباره فلوریان ویرتز اظهار داشت: در هفته‌های اخیر شاید فقط در یکی از چهار بازی اخیر فیکس بوده، اما در مجموع فصل فعالی داشته است. لیگ برتر فشار و شدت بالاتری دارد، مخصوصاً برای بازیکنانی که از لیگ‌های دیگر آمده‌اند. او هنوز در حال تطبیق با این فضاست و با وجود کمبود گل یا پاس نهایی در برخی بازی‌ها، موقعیت‌های زیادی خلق کرده است. ویرتز تنها ۲۲ سال دارد و طبیعی است که زمان نیاز داشته باشد.

در پاسخ به پرسشی درباره دومینیک سوبوسلای، اشلوت گفت: او در بیشتر بازی‌ها تأثیرگذار بوده است. از بازیکنانم در پست‌های مختلف خواسته‌های متفاوتی دارم و سوبوسلای نیز یکی از بازیکنانی است که در چند نقش مختلف عملکرد قابل‌قبولی ارائه داده است.

اشلوت در بخش دیگری از نشست با احترام از کارلو آنچلوتی یاد کرد و گفت: رئال مادرید در سال‌های اخیر چهار قهرمانی در لیگ قهرمانان به دست آورده و همین آمار نشان می‌دهد که تیمی بسیار قدرتمند است. آنچلوتی مربی بزرگی است و تنها می‌توانم با احترام از او و تیمش صحبت کنم.

او درباره اظهارنظر اخیر استیون جرارد که پیش‌بینی کرده بود رئال برنده خواهد شد، گفت: نمی‌دانم دقیقاً چه گفته، اما او هوادار بزرگی برای لیورپول است. گاهی برخی صحبت‌ها کمی تغییر داده می‌شوند. من برای او و نظرش احترام قائلم و مطمئنم نیتش خیرخواهانه است.

سرمربی لیورپول درباره فشردگی بازی‌ها و تقابل پیاپی با رئال مادرید و منچسترسیتی افزود: هر بازی برای ما یک آزمون است. تیم‌ها نسبت به فصل گذشته تغییراتی داشته‌اند. رئال حالا مصدوم زیادی ندارد و ما هم تیم متفاوتی هستیم. این دیدارها فرصت خوبی است تا بفهمیم در چه سطحی قرار داریم.

اشلوت همچنین درباره مصدومان تیم گفت: آلیسون و جرمی قطعاً برای بازی یکشنبه در دسترس نخواهند بود. درباره الکس باید منتظر بمانیم؛ هنوز در تمرینات گروهی شرکت نکرده اما احتمال حضورش در فهرست وجود دارد.

او در پایان با اشاره به نقش هواداران لیورپول اظهار داشت: از هواداران می‌خواهم فردا هم مثل بازی شنبه از تیم حمایت کنند. حضورشان در آنفیلد همیشه تفاوت‌ساز بوده و انگیزه مضاعفی به بازیکنان می‌دهد. بازی در آنفیلد لذت‌بخش است و امیدوارم بتوانیم با کمک هواداران عملکرد خوبی ارائه کنیم.

