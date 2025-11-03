پیروزی یک نیمه ای تراکتور برابر الشرطه با درخشش مهدی ترابی
تیم فوتبال تراکتور ایران در دیدار مقابل الشرطه عراق در چارچوب هفته چهارم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا، نیمه نخست را با برتری یک بر صفر و گل مهدی ترابی به پایان رساند.
به گزارش ایلنا، در ادامه رقابتهای مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا، تیمهای فوتبال تراکتور ایران و الشرطه عراق شامگاه دوشنبه ۱۲ بهمن از ساعت ۱۹:۳۰ به مصاف هم رفتند. قضاوت این دیدار را عبدالهادی الرویلی از قطر بر عهده داشت.
شاگردان دراگان اسکوچیچ از ابتدای بازی بر جریان مسابقه مسلط بودند و با حفظ مالکیت توپ در زمین حریف، بازی را در اختیار داشتند؛ اما در دقایق ابتدایی نتوانستند موقعیت خطرناکی روی دروازه الشرطه خلق کنند. تیم عراقی نیز با اتخاذ رویکردی تدافعی، تمرکز خود را روی بسته نگه داشتن خطوط دفاعی گذاشته بود.
در دقیقه ۱۲، نخستین موقعیت جدی بازی نصیب تراکتور شد. حرکت تیمی از جناح راست و پاس زمینی مهدی هاشمنژاد به محوطه جریمه، تومیسلاو اشترکال را در موقعیت گل قرار داد اما ضربه او با اختلاف اندک از بالای دروازه الشرطه عبور کرد.
چهار دقیقه بعد، تیم میهمان نیز نخستین موقعیت خود را تجربه کرد؛ لیونیل اتیبا با نفوذ از میانه میدان و شوتی محکم دروازه تراکتور را تهدید کرد، اما توپ پس از برخورد به شجاع خلیلزاده تغییر مسیر داد و از بالای دروازه بیرانوند به کرنر رفت.
برتری تراکتور در دقیقه ۲۶ نتیجه داد. مهدی ترابی با آغاز یک حرکت تیمی، توپ را به تیبور هالیلوویچ سپرد؛ هالیلوویچ با پاس رو به جلو، اشترکال را صاحب توپ کرد و او نیز با پاس عمقی دقیق، ترابی را در موقعیت تکبهتک قرار داد تا این بازیکن با ضربهای زمینی، دروازه الشرطه را باز کند.
در دقیقه ۲۹، مهدی هاشمنژاد در ادامه فشار حملات تراکتور توانست توپ را وارد دروازه الشرطه کند، اما کمک داور پرچم خود را بالا برد و این گل بهدلیل آفساید مردود اعلام شد.
در واپسین دقایق نیمه نخست، تیم الشرطه دو بار تا آستانه گلزنی پیش رفت اما واکنشهای درخشان علیرضا بیرانوند مانع از باز شدن دروازه تراکتور شد. در دقیقه ۳۷ شوت بازیکن الشرطه با واکنش تماشایی او مهار شد و دو دقیقه بعد نیز دروازهبان ملیپوش ایران بار دیگر ضربه خطرناک حریف را متوقف کرد تا نیمه نخست با پیروزی یک بر صفر به سود تراکتور به پایان برسد.