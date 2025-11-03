اولین واکنش وریا غفوری پس از بازگشت به استقلال

به گزارش ایلنا، وریا غفوری که سال‌ها به عنوان یکی از چهره‌های تأثیرگذار و کاپیتان محبوب تیم فوتبال استقلال شناخته می‌شد، بار دیگر به این باشگاه پیوست. با این تفاوت که او این‌بار نه به عنوان بازیکن، بلکه به عنوان عضو کادر فنی تیم کار خود را آغاز کرده است.

غفوری در نخستین پست خود پس از بازگشت به استقلال در اینستاگرام نوشت:

هزاران بار شکرگزارم که یک‌بار دیگر افتخار حضور در باشگاه محبوبم را دارم. بابت این فرصت و شروع این مسیر سخت و زیبا لازم دانستم از آقای ساپینتو، مدیریت باشگاه و همه کسانی که کمک کردند تشکر و قدردانی کنم.

