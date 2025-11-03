خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اولین واکنش وریا غفوری پس از بازگشت به استقلال

اولین واکنش وریا غفوری پس از بازگشت به استقلال
کد خبر : 1709006
لینک کوتاه کپی شد.

وریا غفوری، کاپیتان سابق استقلال، پس از مدت‌ها دوری از فوتبال حرفه‌ای بار دیگر به جمع آبی‌پوشان بازگشت.

به گزارش ایلنا، وریا غفوری که سال‌ها به عنوان یکی از چهره‌های تأثیرگذار و کاپیتان محبوب تیم فوتبال استقلال شناخته می‌شد، بار دیگر به این باشگاه پیوست. با این تفاوت که او این‌بار نه به عنوان بازیکن، بلکه به عنوان عضو کادر فنی تیم کار خود را آغاز کرده است.

غفوری  در نخستین پست خود پس از بازگشت به استقلال  در اینستاگرام نوشت:

هزاران بار شکرگزارم که یک‌بار دیگر افتخار حضور در باشگاه محبوبم را دارم. بابت این فرصت و شروع این مسیر سخت و زیبا لازم دانستم از آقای ساپینتو، مدیریت باشگاه و همه کسانی که کمک کردند تشکر و قدردانی کنم.

اولین واکنش وریا غفوری پس از بازگشت به استقلال

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ