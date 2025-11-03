خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اتفاق کم‌سابقه در ورزشگاه تراکتور؛

حضور تماشاگران عراقی در دیدار تراکتور و الشرطه

حضور تماشاگران عراقی در دیدار تراکتور و الشرطه
کد خبر : 1709005
لینک کوتاه کپی شد.

دیدار تیم‌های تراکتور و الشرطه در تبریز با حضور تعدادی از هواداران عراقی برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، دیدار حساس تیم‌های تراکتور و الشرطه عراق در چارچوب رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا در حالی در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار می‌شود که استقبال هواداران دو تیم فضای خاصی به این مسابقه داده است.

در فاصله حدود نیم ساعت مانده تا آغاز بازی، طبقه اول ورزشگاه تقریباً توسط هواداران تراکتور پر شده و جایگاه اصلی و روبه‌روی جایگاه در اختیار طرفداران میزبان قرار دارد. با این حال، هنوز ظرفیت طبقه دوم باز نشده و تماشاگران در حال ورود تدریجی به سکوها هستند.

نکته جالب توجه این دیدار، حضور گروهی از هواداران عراقی در ورزشگاه است. این تماشاگران در طبقه دوم و در بخش مجاور جایگاه ویژه بانوان مستقر شده‌اند و با پرچم‌های سبزرنگ تیم الشرطه، نماینده کشورشان را تشویق می‌کنند. تعداد این هواداران حدود ۲۰۰ نفر برآورد می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ