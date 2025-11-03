حضور تماشاگران عراقی در دیدار تراکتور و الشرطه

به گزارش ایلنا، دیدار حساس تیم‌های تراکتور و الشرطه عراق در چارچوب رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا در حالی در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار می‌شود که استقبال هواداران دو تیم فضای خاصی به این مسابقه داده است.

در فاصله حدود نیم ساعت مانده تا آغاز بازی، طبقه اول ورزشگاه تقریباً توسط هواداران تراکتور پر شده و جایگاه اصلی و روبه‌روی جایگاه در اختیار طرفداران میزبان قرار دارد. با این حال، هنوز ظرفیت طبقه دوم باز نشده و تماشاگران در حال ورود تدریجی به سکوها هستند.

نکته جالب توجه این دیدار، حضور گروهی از هواداران عراقی در ورزشگاه است. این تماشاگران در طبقه دوم و در بخش مجاور جایگاه ویژه بانوان مستقر شده‌اند و با پرچم‌های سبزرنگ تیم الشرطه، نماینده کشورشان را تشویق می‌کنند. تعداد این هواداران حدود ۲۰۰ نفر برآورد می‌شود.

