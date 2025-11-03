خبرگزاری کار ایران
ترکیب الشرطه برابر تراکتور مشخص شد

ترکیب الشرطه برابر تراکتور مشخص شد
تیم فوتبال الشرطه در آستانه دیدار حساس مقابل تراکتور تغییر چندانی در ترکیب خود نسبت به بازی گذشته نداشته و سرمربی این تیم تصمیم گرفته با چهره‌های اصلی‌اش وارد میدان شود.

به گزارش ایلنا، تیم الشرطه عراق از دقایقی دیگر در چارچوب رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا به مصاف تراکتور ایران خواهد رفت. بررسی ترکیب اعلام‌شده این تیم نشان می‌دهد که سرمربی الشرطه تغییر خاصی نسبت به دیدار گذشته مقابل الاتحاد ایجاد نکرده و بار دیگر با ترکیب اصلی تیمش پا به میدان می‌گذارد.

تنها تغییر قابل توجه در خط دفاع مربوط به خروج امیر صباح از پست دفاع راست و حضور روان امین به‌جای اوست. همچنین دومنیک مندی که در دیدار برابر الاتحاد عملکرد خوبی از خود نشان داد، در ترکیب اصلی حضور دارد. در عین حال، بصام شاکر، زننده گل دیدار قبلی، در فهرست این مسابقه غایب است و غیبت او یکی از نکات مهم این بازی محسوب می‌شود.

در خط حمله نیز محمود المواس، مهاجم سوری الشرطه، یکی از امیدهای اصلی تیم برای گلزنی است. این بازیکن ۳۲ ساله در دو دیدار اخیر برابر نوروز و دهوک موفق به گلزنی شده و در تلاش است روند درخشان خود را برابر تراکتور نیز ادامه دهد.

ترکیب الشرطه برابر تراکتور مشخص شد

ترکیب الشرطه به این شرح است:
احمد بصیل، روان امین، مهدی عشابی، مصطفی سعدون، احمد یحیی الحجاج، دومنیک مندی، حسین السعیدی، عبدالرزاق قاسم، احمد فرهان، لیونل عتبا و محمود المواس

