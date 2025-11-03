تردید درباره حضور گیوکرس در دیدار آرسنال برابر ساندرلند

به گزارش ایلنا، آرسنال در دیدار روز شنبه موفق شد با برتری برابر برنلی به روند مثبت خود در لیگ برتر ادامه دهد، اما خبر نگران‌کننده برای توپچی‌ها مصدومیت ویکتور گیوکرس بود. مهاجم سوئدی آرسنال که پس از شش بازی گل‌نزدن سرانجام در این مسابقه گلزنی کرد، بین دو نیمه به دلیل آسیب عضلانی تعویض شد.

میکل آرتتا، سرمربی آرسنال، پس از بازی این موضوع را تأیید کرد و گفت مصدومیت گیوکرس نیاز به بررسی بیشتر دارد. این بازیکن روز دوشنبه در تمرینات تیم حضور نداشت و هنوز مشخص نیست می‌تواند در دیدار شنبه برابر ساندرلند به میدان برود یا خیر.

در همین حال، کپا آریسابالاگا نیز در تمرین غایب بود، اما مارتین زوبیمندی که در بازی برابر برنلی تعویض شده بود، به تمرین بازگشت. با این حال، زوبیمندی به دلیل سه اخطاره بودن، دیدار آرسنال برابر اسلاویا پراگ در لیگ قهرمانان اروپا را از دست خواهد داد.

گزینه‌های آرتتا برای جایگزینی گیوکرس بسیار محدود است. گابریل ژسوس و کای هاورتز هنوز شرایط بازی ندارند و گابریل مارتینلی نیز دوران نقاهت خود را سپری می‌کند. از این‌رو، احتمال حضور لئاندرو تروسار در خط حمله یا استفاده از میکل مرینو در نقش هجومی‌تر وجود دارد.

غیبت احتمالی گیوکرس می‌تواند ضربه‌ای جدی به ترکیب آرسنال باشد، به‌ویژه در شرایطی که این تیم به دنبال تداوم پیروزی‌های پیاپی خود در لیگ قهرمانان اروپا و نزدیک‌تر شدن به صعود مستقیم به مرحله بعد است.

