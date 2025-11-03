فندایک درباره بازگشت آرنولد: او دیگر فقط یک رقیب است
در آستانه دیدار حساس رئال مادرید و لیورپول در لیگ قهرمانان اروپا، گزارشها حاکی از آن است که ترنت الکساندر آرنولد هنوز به آمادگی کامل نرسیده و احتمال حضور او در ترکیب اصلی رئال بسیار کم است.
به گزارش ایلنا، ترنت الکساندر آرنولد که در تاریخ ۱۶ سپتامبر دچار مصدومیت از ناحیه همسترینگ شده بود، هنوز فرصت بازی در ترکیب رئال مادرید را پیدا نکرده و بعید است در دیدار برابر تیم سابقش به میدان برود. با این حال، طبق اعلام منابع نزدیک به باشگاه اسپانیایی، این مدافع انگلیسی در فهرست تیم حضور خواهد داشت و احتمال نشستن او روی نیمکت وجود دارد.
آرنولد که پیش از انتقال جنجالی تابستان گذشتهاش به مادرید یکی از کاپیتانهای دوم لیورپول بود، سالها بهعنوان یکی از چهرههای محبوب هواداران در آنفیلد شناخته میشد. با این حال، جدایی ناگهانیاش از جمع قرمزپوشان، واکنشهای متفاوتی را در میان هواداران و بازیکنان سابق این تیم به همراه داشت.
ویرجیل فندایک، کاپیتان لیورپول، در نشست خبری پیش از این دیدار درباره رابطهاش با همتیمی پیشین خود گفت: نه، قبل از بازی با او صحبت نخواهم کرد. هیچ مسئله شخصیای بین ما نیست؛ من زندگی خودم را دارم و او هم زندگیاش را در مادرید ادامه میدهد.
فندایک ضمن تمجید از کیفیت بازی آرنولد افزود: او بازیکن بسیار بااستعدادی است و در سالهای حضورش در لیورپول نقش مهمی داشت. دوران موفقی را با او سپری کردیم، اما حالا او حریف ماست و باید کاری کنیم نتواند تواناییهایش را در زمین نشان دهد.
کاپیتان هلندی لیورپول در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره واکنش احتمالی هواداران نسبت به بازیکن سابق تیمشان در آنفیلد گفت: نمیخواهم درباره فضای خصمانه صحبت کنم. فقط میتوانم بگویم آرنولد در دوران حضورش در لیورپول فوقالعاده بود و احترام زیادی برای او قائلم.