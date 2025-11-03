کاپیتان استقلال، غایب بزرگ بازی با الوحدات

به گزارش ایلنا، چشمی که از ناحیه ساق پا مصدوم است، امروز در تمرین پیش از سفر استقلال به اردن حضور یافت اما به دلیل شرایط بدنی، تنها نظاره‌گر تمرین گروهی هم‌تیمی‌های خود بود و تمرین گروهی را انجام نداد.

با وجود بهبود نسبی وضعیت بدنی کاپیتان استقلال و صدور مجوز بازگشت توسط تیم پزشکی، ریکاردو ساپینتو تصمیم گرفت او در این بازی آسیایی ریسک نکند و بازگشتش به میادین را به پس از تعطیلات فیفا دی موکول نماید.

استقلال روز چهارشنبه در یکی از حساس‌ترین دیدارهای خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا، به مصاف الوحدات اردن می‌رود و چشمی این دیدار را از تهران دنبال خواهد کرد. کادر فنی امیدوار است بازگشت کاپیتان باتجربه، تجربه و قدرت لازم را به ترکیب تیم در ادامه فصل اضافه کند.

انتهای پیام/