خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یوسفی: همبستگی خوب و احترام متقابل در سپاهان وجود دارد

یوسفی: همبستگی خوب و احترام متقابل در سپاهان وجود دارد
کد خبر : 1708803
لینک کوتاه کپی شد.

بازیکن تیم فوتبال سپاهان گفت: بین کادر فنی، پشتیبانی، اجرایی و بازیکنان همبستگی خوب و احترام متقابل وجود دارد، رفاقت خوب و به اندازه‌ای بین بازیکنان شکل گرفته است.

به گزارش ایلنا، آریا یوسفی بازیکن تیم فوتبال سپاهان در نشست خبری پیش از دیدار با آخال ترکمنستان اظهار داشت: بازی قبلی خیلی خوب بازی کردیم و آمار هم نشان داد، ۲۸ ضربه به چارچوب و ۶۸ درصد مالکیت توپ داشتیم.

وی ادامه داد: موقعیت‌ها گل نشد اما بازی خوبی ارائه دادیم، امیدوارم فردا نیز بازی خوبی ارائه کنیم و گل‌های بیشتری نسبت به بازی قبلی به ثمر برسانیم.

یوسفی تصریح کرد: بین کادر فنی، پشتیبانی، اجرایی و بازیکنان همبستگی خوب و احترام متقابل وجود دارد، رفاقت خوب و به اندازه‌ای بین بازیکنان شکل گرفته است، تیم روی برد است و تلاش می‌کنیم بهتر بازی کنیم و بازی تماشاگر‌پسندی انجام دهیم، همسبتگی خوبی در تیم داریم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ