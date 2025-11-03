یوسفی: همبستگی خوب و احترام متقابل در سپاهان وجود دارد
بازیکن تیم فوتبال سپاهان گفت: بین کادر فنی، پشتیبانی، اجرایی و بازیکنان همبستگی خوب و احترام متقابل وجود دارد، رفاقت خوب و به اندازهای بین بازیکنان شکل گرفته است.
به گزارش ایلنا، آریا یوسفی بازیکن تیم فوتبال سپاهان در نشست خبری پیش از دیدار با آخال ترکمنستان اظهار داشت: بازی قبلی خیلی خوب بازی کردیم و آمار هم نشان داد، ۲۸ ضربه به چارچوب و ۶۸ درصد مالکیت توپ داشتیم.
وی ادامه داد: موقعیتها گل نشد اما بازی خوبی ارائه دادیم، امیدوارم فردا نیز بازی خوبی ارائه کنیم و گلهای بیشتری نسبت به بازی قبلی به ثمر برسانیم.
یوسفی تصریح کرد: بین کادر فنی، پشتیبانی، اجرایی و بازیکنان همبستگی خوب و احترام متقابل وجود دارد، رفاقت خوب و به اندازهای بین بازیکنان شکل گرفته است، تیم روی برد است و تلاش میکنیم بهتر بازی کنیم و بازی تماشاگرپسندی انجام دهیم، همسبتگی خوبی در تیم داریم.