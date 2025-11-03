خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رسمی: هافبک استقلال شاگرد پیروز قربانی شد

رسمی: هافبک استقلال شاگرد پیروز قربانی شد
کد خبر : 1708798
لینک کوتاه کپی شد.

هافبک پیشین استقلال تهران با عقد قراردادی رسمی به تیم فجر سپاسی شیراز ملحق شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، باشگاه فجر سپاسی که در فصل جاری رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران با هدایت پیروز قربانی حضور دارد، از جذب زبیر نیک‌نفس به عنوان تازه‌ترین خرید خود خبر داد. این بازیکن پس از انجام مذاکرات نهایی با مدیران باشگاه، قرارداد رسمی خود را با طلایی‌پوشان شیرازی امضا کرد تا در ادامه فصل در ترکیب این تیم به میدان برود.

انتقال نیک‌نفس با تأیید کادر فنی و شخص پیروز قربانی صورت گرفته و این هافبک باتجربه قرار است به عنوان سهمیه آزاد در فهرست فجر سپاسی ثبت شود. او می‌تواند در میانه میدان، نقش مؤثری در سازماندهی بازی تیم ایفا کند و تجربه حضور در استقلال را به ترکیب جدیدش منتقل نماید.

ماجرای جدایی نیک‌نفس از استقلال در تابستان گذشته خبرساز شده بود. این بازیکن با استناد به مفاد قرارداد خود مدعی بود که همچنان بازیکن آبی‌پوشان محسوب می‌شود، اما در نهایت پس از عدم دستیابی به توافق با مدیران باشگاه، تصمیم به جدایی گرفت.

اکنون نیک‌نفس پس از چهار فصل حضور در استقلال، فصل تازه‌ای از دوران حرفه‌ای خود را در فجر سپاسی آغاز کرده است. با توجه به وقفه کوتاه لیگ پس از هفته دهم، او فرصت مناسبی خواهد داشت تا با ترکیب جدید تیمش هماهنگ شود و در بازگشت مسابقات، آماده حضور در میدان باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ