مارکو باکیچ؛ از نجات پرسپولیس تا جشن تولد ۳۲ سالگی با طعم گل استثنایی
مارکو باکیچ، هافبک مونته‌نگرویی پرسپولیس که با گل تماشایی خود برابر تراکتور سرخ‌ها را از شکست نجات داد، حالا با روحیه‌ای بالا وارد فصل جدیدی از حضورش در فوتبال ایران شده است.

به گزارش ایلنا،   مارکو باکیچ این روزها بی‌تردید مرد شماره یک پرسپولیس است. بازیکنی که با یک شوت تماشایی و غیرقابل مهار دروازه تراکتور را گشود و سرخپوشان را از شکست نجات داد. باکیچ که در جریان بازی چند حرکت فنی و دریبل زیبا هم داشت و در نیمه نخست تیر دروازه علیرضا بیرانوند را لرزاند، حالا با انگیزه‌ای تازه تلاش می‌کند جایگاه خود را در جمع هواداران تثبیت کند.

چند روز پس از این گل فراموش‌نشدنی، باکیچ ۳۲ سالگی‌اش را جشن گرفت و در جمع دوستان نزدیک خود شمع تولدش را فوت کرد. این جشن برای او معنای خاصی داشت؛ چراکه توانست بلافاصله پس از تغییر کادر فنی، خودش را به سرمربی جدید پرسپولیس ثابت کند.

این هافبک مونته‌نگرویی که شخصیت آرام و خونسردی دارد، پس از گلش شادی خود را با کریم باقری تقسیم کرد تا نشان دهد رابطه‌ای صمیمی با اعضای کادر فنی پیدا کرده است.

در گفت‌وگویی کوتاه، باکیچ درباره آرزویش هنگام فوت کردن شمع تولد گفت:

«سلامتی مهم‌ترین چیز است؛ برای خودم و خانواده‌ام همین را آرزو کردم. امیدوارم فصل خوبی در پیش داشته باشم.»

او درباره سطح رقابت‌ها در ایران نیز گفت:

«لیگ ایران واقعاً رقابتی و نزدیک به استانداردهای اروپایی است. الان چهار تیم برای قهرمانی می‌جنگند و امیدوارم در نهایت پرسپولیس قهرمان شود. ما همه برای این هدف تلاش می‌کنیم.»

وقتی از او درباره گل تماشایی‌اش به تراکتور پرسیدیم، لبخند زد و پاسخ داد:

«می‌گویید بهترین گل فصل بود؟ از کجا معلوم از این زیباتر نزنم؟ هنوز زمان زیادی تا پایان فصل باقی مانده و می‌خواهم گل‌های قشنگ‌تری هم بزنم!»

