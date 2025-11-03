به گزارش ایلنا، سرخپوشان ایران در چارچوب هفته دهم لیگ برتر خلیج فارس، از ساعت ۱۶:۳۰ روز جمعه، ۱۶ آبان در ورزشگاه آزادی میزبان استقلال خوزستان خواهند بود.

باشگاه پرسپولیس اعلام کرد بلیت‌فروشی این مسابقه از ساعت ۱۲ ظهر روز سه‌شنبه، ۱۳ آبان ۱۴۰۴ آغاز می‌شود. در مرحله نخست، به مدت ۲۴ ساعت، خرید بلیت تنها برای دارندگان کارت هواداری پرسپولیس فعال خواهد بود.

پس از پایان این بازه، از ساعت ۱۲ روز چهارشنبه، عموم هواداران می‌توانند از طریق سامانه رسمی فروش بلیت، صندلی خود را رزرو کنند.

این مسابقه، اولین بازی پرسپولیس با هدایت اوسمار در فصل جاری است و سرخ‌ها امیدوارند با حمایت پرشور تماشاگران، شروعی قدرتمند زیر نظر سرمربی جدید خود داشته باشند.

