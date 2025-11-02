گواردیولا: هنوز کسی نگفته روی دوناروما خطا بود یا نه!
سرمربی منچسترسیتی پس از پیروزی برابر بورنموث، از داوری صحنه گل حریف انتقاد کرد و گفت هنوز پاسخی درباره خطای احتمالی روی دوناروما دریافت نکرده است.
به گزارش ایلنا، تیم منچسترسیتی در هفته چهاردهم لیگ برتر انگلیس با نتیجه ۳ بر ۱ مقابل بورنموث به پیروزی رسید، اما پپ گواردیولا در نشست خبری پس از بازی از قضاوت آنتونی تیلور داور دیدار ابراز نارضایتی کرد.
گواردیولا در ابتدای صحبتهایش با اشاره به صحنه گل بورنموث گفت:
«وقتی در پایان بازی دوباره او را دیدم، ازش پرسیدم فقط بگو آیا روی دوناروما خطا بود یا نه؟ هنوز هم منتظرم کسی پاسخ بدهد. کافی است یک نگاه بیندازید، همین. در اتحاد داوران خیلی شجاع هستند!»
سرمربی اسپانیایی همچنین با اشاره طنزآمیز به تغییر تاکتیکی جرمی دوکو در پست جدیدش گفت:
«من نابغهام... تاکتیک، دوست من!»
او درباره اشتباه دوناروما نیز از دروازهبان خود دفاع کرد و افزود:
«او بازیکن باتجربهای است و از این اتفاقات تأثیر نمیگیرد. شانزده، هفده سال در میلان و تیم ملی بازی کرده و میداند چگونه واکنش نشان دهد. این ویژگی بازیکنان بزرگ است.»
گواردیولا در ادامه ضمن انتقاد دوباره از داوری تأکید کرد که هرگز برای اعتراض با داوران تماس نمیگیرد:
«من از آن مربیهایی نیستم که بعد از بازی با داور تماس بگیرم، اما وقتی بازیکن حریف دست دوناروما را میکشد و داور خطا نمیگیرد، واقعاً تعجببرانگیز است. بیش از ده سال است در این لیگ هستم و میدانم در این ورزشگاه چه اتفاقاتی میافتد.»
سرمربی سیتی با وجود نارضایتی از داوری، از عملکرد تیمش ابراز رضایت کرد:
«بعد از آن گل عجیب، تیمم آرام و منسجم ماند. گل دوم را زدیم و چند موقعیت دیگر هم داشتیم. از تیم و روحیه بازیکنانم بسیار راضیام.»
گواردیولا در پایان با طعنه به آرسنال گفت:
«امیدوارم یک روز آرسنال هم گل بخورد، نه؟»
او همچنین به دیدار حساس بعدی تیمش اشاره کرد و گفت:
«آخرین بازی پیش از وقفه ملی برابر بزرگترین رقیب دهه اخیرمان یعنی لیورپول خواهد بود.»