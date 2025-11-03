عالمی:فضای مجازی دشمن تیم های فوتبال است

به گزارش ایلنا ،ایمان عالمی، پیشکسوت باشگاه استقلال، درباره شرایط این روزهای آبی‌پوشان گفت تیم پس از شروعی پرنوسان، حالا به هماهنگی و آرامش رسیده است. او با تمجید از عملکرد ریکاردو ساپینتو و بازیکنان، تأکید کرد که هواداران امسال با تجربه‌تر عمل کرده‌اند و با حمایت منطقی خود نقش مهمی در روند رو به رشد تیم داشته‌اند.

او درابتدا درباره روند رو به رشد این تیم در هفته‌های اخیر گفت:«در هفته‌های ابتدایی فصل، شرایط استقلال کمی متفاوت بود. بازیکنان دیر جمع شدند و هماهنگی لازم را نداشتند، اما حالا خدا را شکر تیم انسجام پیدا کرده است. آقای ساپینتو ترکیب مورد نظرش را پیدا کرده و این ثبات در ترکیب و تفکر باعث شده استقلال در چهار هفته اخیر نتایج خوبی بگیرد. نکته مهم‌تر از همه، رفتار هواداران است. آنها این بار با درایت و تجربه‌ای که از فصل گذشته به دست آورده‌اند، کاملاً از تیم حمایت می‌کنند. همین پشتیبانی هواداران و آرامشی که در باشگاه برقرار شده، مهم‌ترین عامل در موفقیت فعلی استقلال است. ما نیمکت قوی و ترکیب کاملی داریم و روند تیم کاملاً رو به رشد است.»

عالمی در ادامه با انتقاد از تأثیر منفی فضای مجازی بر فوتبال کشور گفت:«فضای مجازی همان‌طور که از نامش پیداست، دنیایی غیرواقعی است. در این فضا هر کسی می‌تواند درباره هر موضوعی اظهار نظر کند، بدون اینکه اطلاعات کافی داشته باشد. هر چند بخش زیادی از هواداران ما جوان هستند و به صورت احساسی عمل می‌کنند، برای همین گاهی تحت تأثیر این فضا قرار می‌گیرند. این باعث می‌شود که عکس‌العمل‌ها احساسی و عجولانه باشد. فصل گذشته نمونه‌اش را دیدیم؛ تغییرات پیاپی در کادر فنی به ضرر تیم تمام شد، اما خوشبختانه هواداران از آن تجربه درس گرفتند و امسال پخته‌تر برخورد کردند.»

او اضافه کرد:«من معتقدم حدود ۸۰ درصد فضای مجازی که به اسم استقلال فعالیت می‌کند، اصلاً استقلالی واقعی نیست. متأسفانه عده‌ای خارج از فضای هواداری استقلال، با اهداف خاص وارد این بستر شده‌اند تا آرامش تیم را به هم بزنند. اما خوشبختانه امسال هواداران واقعی استقلال هوشمندتر عمل کردند، به جای دامن زدن به حاشیه، از تیم حمایت کردند و همین حمایت نتیجه‌اش را در زمین مسابقه نشان داد.»

ایمان عالمی در مورد اضافه شدن وریا غفوری به جمع اعضای کادر فنی استقلال گفت:«وریا یکی از سرمایه‌های باشگاه استقلال است. او سال‌ها بازوبند کاپیتانی را بر بازو داشت و یکی از محبوب‌ترین بازیکنان بین هواداران بود. بازگشت او به استقلال باعث خوشحالی همه شد. کسی که با تمام وجود برای استقلال بازی کرده، حالا در قامت یک عضو فنی می‌تواند تجربیات ارزشمندش را در اختیار بازیکنان جوان قرار دهد. حضور وریا در کنار ساپینتو اتفاق مثبتی است و به نظرم می‌تواند در ایجاد انگیزه و روحیه تیم تأثیر زیادی بگذارد. به او تبریک می‌گویم و امیدوارم مسیر جدیدش را با موفقیت طی کند.»

پیشکسوت استقلال در ادامه به ترکیب فعلی و شرایط بازیکنان اشاره کرد و گفت:«این فصل یکی از کامل‌ترین ترکیب‌های چند سال اخیر را در استقلال می‌بینیم. بازیکنان باتجربه در کنار جوانان بااستعداد قرار گرفته‌اند. نفراتی مثل رزاقی نیا ،زمانی، کوشکی، گودرزی و احمدی بازیکنان آینده‌داری هستند که با انرژی بالا کار می‌کنند. در کنار آنها، حضور بازیکنان باتجربه تعادل خوبی ایجاد کرده است. حتی بازیکنان خارجی هم امسال کیفیت بالایی دارند. فقط بعضی از آنها هنوز به آمادگی کامل نرسیده‌اند، مثل موسی جنپو که مصدوم بود و به زمان نیاز دارد تا خودش را پیدا کند. اما در مجموع اسکوات تیم بسیار کامل است.»

او افزود:«در شروع فصل کمی نگران بودیم چون تغییرات زیادی در تیم انجام شد، هم در بازیکنان و هم در کادر فنی. معمولاً وقتی این‌قدر تغییر ایجاد می‌شود، نیاز به زمان است تا تیم جا بیفتد. اما خوشبختانه حالا استقلال به هماهنگی لازم رسیده و در مسیر درست حرکت می‌کند.»

عالمی در تحلیل شرایط رقبا گفت:«به نظرم امسال لیگ رقابتی‌تر از قبل است. تیم‌هایی مثل پرسپولیس، سپاهان و تراکتور همیشه مدعی هستند، اما آنها هم شروع خیلی خوبی نداشتند. تراکتور کمی شرایط بهتری داشت چون اسکلت تیمش حفظ شد، ولی سایر تیم‌ها با تغییرات زیادی وارد فصل شدند و طبیعی است که تا هماهنگ شوند، زمان ببرد. از این هفته‌ها به بعد تازه لیگ واقعی شروع می‌شود و تیم‌ها شناخت بیشتری از هم پیدا کرده‌اند.»

