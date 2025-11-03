به گزارش ایلنا،هاشم بیک‌زاده پیشکسوت استقلال و سرمربی جوانان آکادمی استقلال پس از پیروزی ۳ بر ۱ آبی‌پوشان برابر آلومینیوم اراک، در گفت‌وگو با خبرنگار ما درباره شرایط تیم، عملکرد ساپینتو، اضافه شدن وریا غفوری به کادر فنی و وضعیت آکادمی استقلال توضیحاتی ارائه کرد.

او ابتدا گفت:«خدا را شکر که بازیکنان با تلاش‌هایشان توانستند هواداران را خوشحال کنند. باید از همه‌شان تشکر کنم. تیم بازی‌به‌بازی پیشرفت کرده و این خیلی نکته مثبتی است که روحیه تیم را بالا برده. این پیشرفت باعث شده هواداران هم بیشتر حمایت کنند و انرژی مثبت‌شان کاملاً در تیم دیده می‌شود. امیدوارم این روند ادامه پیدا کند و در پایان سال، استقلال بتواند هوادارانش را خوشحال کند.»

بیک‌زاده در ادامه درباره فشارهایی که در هفته‌های گذشته روی کادر فنی استقلال وجود داشت، گفت:«به نظر من ساپینتو مربی‌ای است که می‌تواند این روند موفق را ادامه دهد. ما در چند هفته اخیر تیم‌های خوبی را بردیم؛ مثل فجرسپاسی و آلومینیوم که در صدر جدول بودند و جایگاه خوبی داشتند. به نظرم تصمیم مدیریت آقای تاجرنیا برای حفظ ثبات در کادر فنی تصمیم درستی بود. ما در گذشته از تغییرات مدیریتی و فنی هیچ خیری ندیدیم، بلکه ضرر کردیم. نمونه‌اش زمان جواد نکونام بود که تغییر پشت تغییر پیش آمد و شرایط بدتر شد. خوشبختانه این بار صبر کردند، حمایت کردند و نتیجه‌اش را هم دیدند.»

پیشکسوت استقلال درباره اضافه شدن وریا غفوری به کادر فنی آبی‌ها گفت:«وریا از خانواده استقلال است و از این بابت خیلی خوشحال شدم. او یک مربی جوان و باانگیزه است و مثل خود من تازه در مسیر مربیگری قرار گرفته. به نظرم باشگاه استقلال باید از مربیان جوان مثل او بیشتر استفاده کند؛ چه در تیم اصلی، چه در تیم ب.الان خود من سرمربی تیم جوانان استقلال هستم. چندین بازیکن داریم که واقعاً آینده‌دار هستند و یکی دو سال دیگر می‌توانند راحت در لیگ برتر بازی کنند. حیف است این بازیکنان به تیم‌های دیگر بروند و در آنجا ستاره شوند، بعد استقلال مجبور شود با مبلغ بالا دوباره آن‌ها را برگرداند. می‌توانیم این بازیکنان را در تیم دوم حفظ کنیم و از همان‌جا به تیم اصلی بیاوریم. الان دوران مربیان جوان و باانگیزه است؛ مربیانی که دارند خودشان را نشان می‌دهند و شایسته فرصت‌های بزرگ‌تر هستند.»

او در ادامه درباره توجه باشگاه به آکادمی استقلال افزود:«قبلاً همیشه گلایه می‌کردم که باشگاه توجه کافی به آکادمی ندارد، ولی الان واقعاً شرایط بهتر شده است. با این حال فکر می‌کنم هنوز جای پیشرفت داریم. اگر هدف باشگاه بازیکن‌سازی و پرورش استعدادها برای تیم بزرگسالان است، باید زیرساخت‌ها و امکانات بیشتری در اختیار تیم‌های پایه قرار گیرد.ازآقای اسدی تشکر می‌کنم که با حمایت و برنامه‌ریزی دقیق شرایط خوبی را فراهم کرده‌اند. با این حال، فکر می‌کنم آقای تاجرنیا هم باید توجه بیشتری به آکادمی داشته باشند تا شرایط‌مان بهتر شود. استقلال تیم بزرگی است و نباید تیم‌های پایه‌اش از نظر امکانات در سطح پایین باشند.»

بیک‌زاده در خصوص تیم‌سازی استقلال در رشته‌های مختلف ورزشی گفت:«به نظرم این اتفاق یک گام مثبت برای باشگاه استقلال است. ما قبلاً فقط یک تیم فوتبال بودیم، ولی حالا داریم به معنای واقعی باشگاه می‌شویم، چون در چند رشته فعالیت داریم. این اتفاق بسیار خوبی است، اما نباید فراموش کنیم که استقلال را مردم با فوتبالش می‌شناسند. با وجود اینکه همه رشته‌ها مهم هستند، اما فوتبال همیشه اولویت هواداران بوده و هست. خوشبختانه با حمایت مردم و مدیریت آقای تاجرنیا شرایط رو به جلو است. از ایشان تشکر می‌کنم چون با صبر و حوصله تیم را جلو بردند. امیدوارم توجه ویژه‌تری هم به آکادمی استقلال داشته باشند، چون من مطمئنم بازیکنان آینده‌داری در این مجموعه حضور دارند که می‌توانند در آینده برای تیم بزرگسالان بازی کنند.»

او درباره مصدومیت حبیب فرعباسی و چالش دروازه استقلال گفت:«به نظر من در این شرایط باید ذهنیت مثبتی نسبت به آدان وجود داشته باشد. درست است که در چند بازی اول اشتباهاتی داشت، اما نباید فراموش کرد که در سطح بالایی از فوتبال دنیا بازی کرده است. امیدوارم از تجربیاتش استفاده کند و جای فرعباسی را به‌خوبی پر کند. ما در چند فصل گذشته در پست دروازه‌بان مشکل داشتیم و حالا که شرایط تیم خوب است، نباید با انتقاد یا فشار زیاد تمرکز آدان را از بین ببریم. او بازیکن این تیم است و مطمئناً با تجربه‌ای که دارد می‌تواند تاثیر گذار باشد.»

پیشکسوت آبی‌ها در ادامه گفت:«به نظرم استقلال امسال شانس زیادی برای قهرمانی دارد. با توجه به شرایط فعلی، بازیکنان باکیفیت و هماهنگی تیمی، و البته حمایت فوق‌العاده هواداران، همه چیز برای موفقیت فراهم است. امیدوارم این روند ادامه داشته باشد و در پایان فصل یکی از شایسته‌ترین تیم‌ها برای قهرمانی باشیم.»

در پایان، بیک‌زاده درباره وضعیت تیم جوانان استقلال گفت:«از همه بازیکنان تیم جوانان تشکر می‌کنم که با انگیزه بالا تلاش کردند. ما جزو مدعیان قهرمانی هستیم و تیم‌مان در رده دوم یا سوم جدول قرار دارد.آقای اسدی و آقای تاجرنیا حمایت خوبی داشته‌اند، اما امیدوارم این حمایت ادامه پیدا کند تا بتوانیم چند بازیکن شایسته را به تیم بزرگسالان معرفی کنیم.الان آقای گل رده جوانان کشور در تیم ما بازی می‌کند و واقعاً توانایی بازی در لیگ برتر را دارد. آوردن این بازیکنان به تمرین بزرگسالان، برای بقیه هم انگیزه بزرگی است. درست است که ما برای قهرمانی می‌جنگیم، اما هدف اصلی‌مان ساختن بازیکنان آینده استقلال است. مطمئنم چند نفر از این بازیکنان در آینده نزدیک می‌توانند پیراهن استقلال را در تیم بزرگسالان بر تن کنند و در سطح بالا بدرخشند.»

انتهای پیام/