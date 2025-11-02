به گزارش ایلنا، در حالیکه فصل ۲۶-۲۰۲۵ لیگ قهرمانان اروپا با برگزاری سه بازی آغاز شده و تیم‌هایی چون رئال مادرید، پاری سن ژرمن و آرسنال شروع بسیار قدرتمندی داشته‌اند، کارلو آنچلوتی، سرمربی فعلی تیم ملی برزیل، دیدگاه خود را در مورد مدعیان قهرمانی بیان کرد.

رئال مادرید، پاری سن ژرمن، آرسنال، بایرن مونیخ و اینتر میلان همگی سه بازی ابتدایی خود در این رقابت‌ها را با پیروزی پشت سر گذاشته‌اند.

آنچلوتی که با پنج قهرمانی در کارنامه مربیگری افسانه‌ای خود، بر این رقابت‌ها تسلط داشته است، اکنون از دور شاهد مسابقات لیگ قهرمانان است. در آستانه از سرگیری این رقابت‌ها در هفته آینده، از آنچلوتی خواسته شد تا مدعیان قهرمانی را نام ببرد و او چهار باشگاه را انتخاب کرد.

این مربی باتجربه ایتالیایی، با تکیه بر تیم‌های سابق خود شامل رئال مادرید، پاری سن ژرمن و بایرن مونیخ، و همچنین منچسترسیتی (که دو بازی از سه بازی اروپایی خود را برده)، به عنوان شانس‌های اصلی اشاره کرد.

آنچلوتی به نشریه توتو اسپورت گفت:«لیگ قهرمانان، از آن سوی دنیا هم که دیده شود، مدعیان همیشگی خود را دارد: رئال مادرید، پاری سن ژرمن، منچسترسیتی و بایرن مونیخ.»

او در ادامه به انتقاد از فرمت فعلی مسابقات پرداخت: «در این اولین هفته‌های مسابقات، بازی‌هایی با گل‌های بالا دیده‌ایم و چنین نتایج شگفت‌انگیزی باعث شده که ما علاقه خود را از دست بدهیم. این مرحله اول برای جذاب‌تر شدن گسترش یافته است، اما اینگونه نیست. ما باید این موضوع را بپذیریم.»

آنچلوتی در فهرست خود از نام بردن لیورپول خودداری کرد؛ تیمی که پس از پیروزی شنبه مقابل استون ویلا، به مسیر پیروزی بازگشته است. لیورپول در رقابت‌های فصل گذشته، توسط پاری سن ژرمن حذف شد. پاری سن ژرمن نیز پس از پیروزی قاطع در فینال مقابل اینتر میلان، عنوان قهرمانی فصل قبل را کسب کرده بود.

