ولورهمپتون ویتور پریرا را اخراج کرد

به گزارش ایلنا، باشگاه ولورهمپتون پس از سقوط به قعر جدول لیگ برتر، به همکاری خود با ویتور پریرا، مربی ۵۷ ساله، پایان داد.

پریرا که سابقه هدایت فنرباغچه و کورینتیانس را در کارنامه دارد، تنها پس از ۱۰ بازی در فصل جاری و به دلیل نداشتن هیچ پیروزی و تحمل ۸ شکست، تبدیل به چهارمین سرمربی برکنار شده در سطح اول فوتبال انگلیس شد.

اگرچه جف شی، رئیس باشگاه، در ماه سپتامبر با پریرا قرارداد سه ساله جدیدی امضا کرده و گفته بود: «پریرا برای کار با تیم، ایجاد هماهنگی با بازیکنان جدید، به زمان نیاز دارد و ما تمام تلاش خود را برای حمایت از او و کادر فنی‌اش خواهیم کرد»، اما شکست فاجعه‌بار ۳ بر صفر مقابل فولام در روز شنبه، رئیس باشگاه را مجبور به تصمیم‌گیری کرد.

پریرا در دسامبر گذشته به «بلک کانتی» (منطقه ولورهمپتون) آمد و توانست باشگاه را از منطقه خطر دور کرده و در نهایت در جایگاه شانزدهم جدول فصل گذشته قرار دهد.

تابستان گذشته، تیم با تغییرات اساسی در ترکیب بازیکنان مواجه شد و نام‌های کلیدی مانند متئوس کنیا، رایان آیت نوری و نلسون سمدو، از جمله بازیکنانی بودند که مولینو (استادیوم ولوز) را ترک کردند.

اما شروع وحشتناک این فصل، که باشگاه را در قعر جدول قرار داده و شش امتیاز با منطقه امن فاصله دارد، فشارها بر پریرا را به شدت افزایش داد و شکست مقابل فولام، آخرین ضربه را به وی وارد کرد.

پریرا پس از گراهام پاتر، نونو اسپریتو سانتو و اخیراً آنگه پوستکوگلو، چهارمین سرمربی است که در این فصل اخراج می‌شود. ولورهمپتون اکنون با تیم هفدهم جدول، یعنی برنلی، هشت امتیاز فاصله دارد و در خطر پایان دادن به اقامت هفت ساله خود در لیگ برتر قرار گرفته است.

این باشگاه پیش از فیفادی ماه نوامبر، باید در مقابل کریستال پالاس به میدان برود.

