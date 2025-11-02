خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کواچ داور دیدار لیورپول و رئال مادرید شد

کواچ داور دیدار لیورپول و رئال مادرید شد
کد خبر : 1708408
لینک کوتاه کپی شد.

قضاوت پنجمین بازی مادریدی‌ها در لیگ قهرمانان به داور رومانیایی رسید.

به گزارش ایلنا، یوفا ایستوان کواچ، داور رومانیایی، را به عنوان قاضی میدان برای دیدار حساس لیورپول و رئال مادرید در هفته چهارم لیگ قهرمانان اروپا انتخاب کرد. 

این پنجمین باری است که این داور، قضاوت دیداری از تیم رئال مادرید را در معتبرترین رقابت باشگاهی اروپا بر عهده خواهد داشت.

کواچ از رومانی، برای قضاوت دیدار هفته چهارم لیگ قهرمانان اروپا میان رئال مادرید و لیورپول که در آنفیلد (سه‌شنبه، ساعت ۲۱:۰۰ به وقت اروپای مرکزی) برگزار می‌شود، انتخاب شد. 

سوابق قضاوت کواچ برای رئال مادرید:

رئال مادرید - منچسترسیتی (۳-۱): بازی برگشت مرحله یک‌هشتم نهایی، لیگ قهرمانان اروپا در فصل ۲۵-۲۰۲۴.

رئال مادرید - بروسیا دورتموند (۵-۲): هفته سوم مرحله گروهی، لیگ قهرمانان اروپا در فصل ۲۵-۲۰۲۴.

لیورپول - رئال مادرید (۵-۲): بازی رفت مرحله یک‌هشتم نهایی، لیگ قهرمانان اروپا در فصل ۲۳-۲۰۲۲.

منچسترسیتی - رئال مادرید (۴-۳): بازی رفت مرحله نیمه‌نهایی، لیگ قهرمانان اروپا در فصل ۲۲-۲۰۲۱.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ