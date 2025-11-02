کواچ داور دیدار لیورپول و رئال مادرید شد
قضاوت پنجمین بازی مادریدیها در لیگ قهرمانان به داور رومانیایی رسید.
به گزارش ایلنا، یوفا ایستوان کواچ، داور رومانیایی، را به عنوان قاضی میدان برای دیدار حساس لیورپول و رئال مادرید در هفته چهارم لیگ قهرمانان اروپا انتخاب کرد.
این پنجمین باری است که این داور، قضاوت دیداری از تیم رئال مادرید را در معتبرترین رقابت باشگاهی اروپا بر عهده خواهد داشت.
کواچ از رومانی، برای قضاوت دیدار هفته چهارم لیگ قهرمانان اروپا میان رئال مادرید و لیورپول که در آنفیلد (سهشنبه، ساعت ۲۱:۰۰ به وقت اروپای مرکزی) برگزار میشود، انتخاب شد.
سوابق قضاوت کواچ برای رئال مادرید:
رئال مادرید - منچسترسیتی (۳-۱): بازی برگشت مرحله یکهشتم نهایی، لیگ قهرمانان اروپا در فصل ۲۵-۲۰۲۴.
رئال مادرید - بروسیا دورتموند (۵-۲): هفته سوم مرحله گروهی، لیگ قهرمانان اروپا در فصل ۲۵-۲۰۲۴.
لیورپول - رئال مادرید (۵-۲): بازی رفت مرحله یکهشتم نهایی، لیگ قهرمانان اروپا در فصل ۲۳-۲۰۲۲.
منچسترسیتی - رئال مادرید (۴-۳): بازی رفت مرحله نیمهنهایی، لیگ قهرمانان اروپا در فصل ۲۲-۲۰۲۱.