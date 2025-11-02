به گزارش ایلنا، درحالی‌که بیش از ۱۰ روز از آخرین حضور وحید هاشمیان در تمرینات پرسپولیس می‌گذرد، بالاخره توافق نهایی میان طرفین برای فسخ قرارداد حاصل شد. سرمربی سابق پرسپولیس که پس از شکست مقابل خیبر و پیروزی برابر ذوب‌آهن از هدایت تیم کنار رفت، حاضر نشده بود در قبال دریافت بخشی از مبلغ قرارداد، از مطالبات خود صرف‌نظر کند.

هاشمیان که قراردادش با باشگاه رقمی نزدیک به ۵۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود، از ابتدا بر دریافت کامل آن تأکید داشت. این موضوع در روزهای اخیر به چالشی جدی میان او و هیأت‌مدیره پرسپولیس تبدیل شده بود. هرچند باشگاه پس از امضای قرارداد با اوسمار ویه‌را تصمیم به فسخ یک‌طرفه گرفت، اما برای صدور کارت سرمربی جدید، لازم بود وضعیت حقوقی هاشمیان به‌صورت رسمی تعیین تکلیف شود.

در نهایت، با پیگیری‌های پیمان حدادی مدیرعامل پرسپولیس، توافقی میان طرفین حاصل شد. طبق این توافق، بخشی از مبلغ قرارداد به‌صورت نقدی و بخش دیگر از طریق چک‌های مدت‌دار پرداخت خواهد شد تا پرونده همکاری هاشمیان با پرسپولیس به‌صورت رسمی بسته شود.

قرار است فسخ رسمی این قرارداد ظرف ۴۸ ساعت آینده در هیأت فوتبال تهران ثبت شود تا پرسپولیس بتواند کارت مربیگری اوسمار ویه‌را را دریافت کند. بدین‌ترتیب، سرمربی برزیلی سرخ‌پوشان قادر خواهد بود در دیدار حساس روز جمعه مقابل استقلال خوزستان روی نیمکت تیمش بنشیند.

با این توافق، یکی از اصلی‌ترین موانع اداری باشگاه پرسپولیس برطرف شد و حالا مدیریت جدید در آرامش بیشتری می‌تواند برنامه‌های فنی و نقل‌وانتقالاتی خود را پیش ببرد.

