به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، حسن رنگرز سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی برای تغییر در روحیه کشتی گیران و تنوع در تمرینات تصمیم گرفت که این مرحله از تمرینات طی روزهای 4 لغایت 12 آبان ماه در شهر رویان استان مازندران برگزار شود.

بر این اساس شاگردان رنگرز که قرار است روزهای 27 و 28 آبان ماه در شهر ریاض عربستان و در بازی های همبستگی کشورهای اسلامی به میدان بروند، در این مرحله از اردو تمرینات مختلفی را پشت سر گذاشتند.

علی احمدی وفا در وزن 60 کیلوگرم، سعید اسماعیلی در وزن 67 کیلوگرم، امیر عبدی در وزن 77 کیلوگرم، غلامرضا فرخی در وزن 87 کیلوگرم، محمدهادی ساروی در وزن 97 کیلوگرم و فردین هدایتی در وزن 130 کیلوگرم 6 نماینده کشورمان در این مسابقات خواهند بود.

