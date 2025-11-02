یاری: در فینال فقط به بالا بردن پرچم ایران فکر میکردیم
کاپیتان تیم ملی فوتسال دختران زیر ۱۷ سال کشورمان گفت: بازی با چینتایپه در مرحله نیمه نهایی یکی از نفسگیرترین بازیهای ما بود.
به گزارش ایلنا، حدیث یاری، کاپیتان تیم ملی فوتسال دختران زیر ۱۷ سال ایران، پس از قهرمانی در بازیهای آسیایی جوانان بحرین، با ابراز خوشحالی از کسب این عنوان تاریخی گفت: خدا را شکر میکنم که توانستیم در این رقابتهای سخت و فشرده، عنوان قهرمانی را برای ایران به دست بیاوریم. واقعا حس فوقالعادهای است که تلاش چندماههمان به نتیجه رسید. تکتک بازیکنان تیم با تمام وجود، دل و جان در زمین گذاشتند و تا آخرین لحظه جنگیدند. این قهرمانی فقط حاصل تمرین و بازی نیست؛ حاصل عشق، ایمان، همدلی و تلاش جمعی است. ما مثل یک خانواده کنار هم بودیم و همین روحیه باعث شد در روزهای سخت از پا ننشینیم.
وی درباره سطح رقابتها افزود: مسابقات امسال واقعا سطح بالایی داشت. تیمهای حاضر با آمادگی خوبی شرکت کرده بودند. بازیهای اول و دوممان مقابل هنگکنگ و بحرین به ما کمک کرد تا ریتم خودمان را پیدا کنیم و با تمرکز بالا بازیها را کنترل کنیم. اما از مرحله بعد رقابتها بسیار جدیتر شد. تیمهای چینتایپه و چین هم از نظر فنی و هم از لحاظ فیزیکی بسیار قدرتمند بودند. بازی با چینتایپه در مرحله نیمه نهایی یکی از نفسگیرترین بازیهای ما بود. هر دو تیم دفاع منسجمی داشتند و موقعیتهای گلزنی کم بود. نتیجه دو بر دو مساوی شد و بازی به ضربات پنالتی کشید. در آن لحظات، آرامشی که از سمت کادر فنی منتقل شد و اعتماد بین بچهها باعث شد با تمرکز کامل در پنالتیها پیروز شویم و به فینال برسیم.
کاپیتان تیم ملی فوتسال نوجوانان در ادامه درباره دیدار پایانی گفت: فینال همیشه خاص است و شرایط روحی بازیکنان متفاوت میشود. تیم چین یکی از مدعیان اصلی قهرمانی بود، با قدرت بدنی بالا و نظم تاکتیکی مثالزدنی. اما ما فقط به یک چیز فکر میکردیم؛ بالا بردن پرچم ایران. بازی از نظر فنی بسیار سطح بالایی داشت و مثل نیمهنهایی، به ضربات پنالتی کشیده شد. خوشبختانه باز هم با تمرکز و ایمان به همتیمیهایمان توانستیم برنده شویم. لحظهای که ضربه آخر گل شد و همه در آغوش هم شادی کردیم، یکی از زیباترین لحظات زندگیام بود.
یاری با اشاره به نقش مهم کادر فنی گفت: از صمیم قلب از کادر فنی فوقالعادهمان تشکر میکنم، مخصوصا از سرمربی عزیزمان خانم فاطمه شریف که با صبر، دانش و اعتمادشان در تمام لحظهها کنار ما بودند. ایشان نهتنها از نظر فنی، بلکه از نظر روحی هم الهامبخش تیم بودند. هر تمرینی که طراحی میکردند هدف مشخصی داشت و هر صحبتشان به ما یاد میداد که چطور قویتر و با ایمانتر وارد زمین شویم. این قهرمانی بدون هدایت دلسوزانه و حرفهای ایشان و دیگر اعضای کادر فنی ممکن نبود.
کاپیتان تیم ملی نوجوانان در پایان گفت: قبل از هر چیز این قهرمانی را تقدیم میکنم به مردم عزیز ایران که همیشه پشتیبان ما بودند. همچنین از خانوادههایمان که از راه دور با دعا و دلگرمیهایشان ما را حمایت کردند، صمیمانه تشکر میکنم. همچنین این موفقیت را به همه دختران ایران تقدیم میکنم، چون باور دارم با تلاش، پشتکار و ایمان میتوانند به هر رویایی برسند. ما در این مسابقات نشان دادیم که دختران ایرانی میتوانند در سطح آسیا بدرخشند و افتخارآفرین باشند.