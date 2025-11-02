لیورپول 2 - 0 استون ویلا؛ اسلوت به ماندن امیدوار ماند

به گزارش ایلنا، آخرین بازی شب نخست هفته یازدهم لیگ برتر انگلیس به پیروزی تیم فوتبال لیورپول بعد از چند هفته ناکامی انجامید؛ جایی که شاگردان آرنه اشلوت از ساعت 23:30 شب گذشته میزبان استون‌ویلا در ورزشگاه آنفیلد بودند و موفق شد میهمان خود را با نتیجه 2 بر صفر شکست داده و تا حدودی از بحران خارج شوند.

شکست در این بازی می‌توانست مدیران لیورپول را نسبت به اخراج اشلوت متقاعد کند.

برای سرخ‌های بندر لیورپول در این بازی؛ محمد صلاح (1+45) و فیرجیل فن‌دایک (58) گلزنی کردند؛ ضمن اینکه یک گل هوگو اکیتیکه در دقیقه 43 از سوی VAR رد شد.

بازی‌های این هفتهف امروز با برگزاری دو دیدار دیگر پی گرفته می‌شود.

