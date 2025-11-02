کرمونزه 1 - 2 یوونتوس؛ اسپالتی با برد آغاز کرد
تیم فوتبال یوونتوس بازی خارج از خانه مقابل کرمونزه را برد.
به گزارش ایلنا، در آخرین بازی شب نخست هفته دهم سری A ایتالیا و از ساعت 23:15 شب گذشته (شنبه) تیم فوتبال یوونتوس در حالی که برای نخستین بار لوچانو اسپالتی را به عنوان سرمربی روی نیمکت خود داشت، دیدار خارج از خانه مقابل کرمونزه را با پیروزی 2 بر یک پشت سر گذاشت.
برای بانوی پیر در این بازی؛ فلیپ کوستیچ (2) و آندرهآ کامبیاسو (68) گلزنی کردند.
بازیهای این هفته، امروز و امشب با برگزاری 5 مسابقه دیگر دنبال خواهد شد که در مهمترین دیدارها؛ اینتر از ساعت 15 میهمان هلاسورونا خواهد بود و از ساعت 23:15 نیز رُم در خانه میلان به میدان میرود.