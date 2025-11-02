خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کرمونزه 1 - 2 یوونتوس؛ اسپالتی با برد آغاز کرد

کرمونزه 1 - 2 یوونتوس؛ اسپالتی با برد آغاز کرد
کد خبر : 1708073
لینک کوتاه کپی شد.

تیم فوتبال یوونتوس بازی خارج از خانه مقابل کرمونزه را برد.

به گزارش ایلنا، در  آخرین بازی شب نخست هفته دهم سری A ایتالیا و از ساعت 23:15 شب گذشته (شنبه) تیم فوتبال یوونتوس در حالی که برای نخستین بار لوچانو اسپالتی را به عنوان سرمربی روی نیمکت خود داشت، دیدار خارج از خانه مقابل کرمونزه را با پیروزی 2 بر یک پشت سر گذاشت.

برای بانوی پیر در این بازی؛ فلیپ کوستیچ (2) و آندره‌آ کامبیاسو (68) گلزنی کردند.

بازی‌های این هفته، امروز و امشب با برگزاری 5 مسابقه دیگر دنبال خواهد شد که در مهمترین دیدارها؛ اینتر از ساعت 15 میهمان هلاس‌ورونا خواهد بود و از ساعت 23:15 نیز رُم در خانه میلان به میدان می‌رود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ