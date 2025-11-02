جدال نابرابر در اتحاد؛ ایرائولا و بورنموث به دنبال پایان طلسم منچسترسیتی

به گزارش ایلنا، آندونی ایرائولا، سرمربی اسپانیایی بورنموث، دو فصل پس از ورود جنجالی‌اش به لیگ برتر حالا به عنوان یکی از مربیان تحسین‌شده فوتبال انگلیس شناخته می‌شود. او که پس از جدایی گری اونیل از بورنموث هدایت این تیم را بر عهده گرفت، با سبک تهاجمی، پرورش استعدادهای جوان و فوتبال مالکانه خود موفق شده چهره‌ای تازه به این تیم ببخشد.

با وجود جدایی ستاره‌های فصل گذشته، بورنموث در این فصل تنها یک شکست متحمل شده و با ۱۸ امتیاز در بین تیم‌های بالای جدول قرار دارد. تیم ایرائولا با ۸ بازی بدون باخت، طولانی‌ترین روند شکست‌ناپذیری فعلی لیگ را در اختیار دارد، اما حالا مقابل سخت‌ترین آزمون خود ایستاده است؛ منچسترسیتی پپ گواردیولا در ورزشگاه اتحاد.

سیتی که هفته گذشته برابر استون‌ویلا شکست خورد، برای حفظ فاصله با آرسنالِ صدرنشین به پیروزی نیاز مبرم دارد. شاگردان پپ در سال ۲۰۲۵ بیش از هر تیم دیگری در بازی‌های خانگی امتیاز گرفته‌اند (۳۴ امتیاز) و این آمار نشان می‌دهد اتحاد همچنان دژی تسخیرناپذیر است. ارلینگ هالند که هفته قبل در گلزنی ناکام بود، امشب کلیدی‌ترین امید گلزنی سیتی خواهد بود؛ مهاجمی که در هر ۴۳۹ دقیقه یک گل مقابل بورنموث به ثمر رسانده است.

بورنموث در تمام هشت بازی خارج از خانه خود در لیگ برتر مقابل سیتی بازنده بوده و تنها پنج بار موفق به گلزنی در این ورزشگاه شده است. با این حال، فرم فوق‌العاده فعلی ایرائولا و شاگردانش، هواداران این تیم را امیدوار کرده تا شاید در این دیدار تاریخی، طلسم شکست‌های پیاپی در اتحاد بالاخره شکسته شود.

