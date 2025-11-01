خبرگزاری کار ایران
تعویض اجباری گیوکرش در دیدار آرسنال و برنلی
ویکتور گیوکرش، مهاجم سوئدی آرسنال، که در نیمه نخست دیدار مقابل برنلی عملکرد درخشانی داشت و یک گل به ثمر رساند، در آغاز نیمه دوم به دلیل آسیب‌دیدگی از ناحیه صورت تعویض شد و زمین بازی را ترک کرد.

به گزارش ایلنا،  در جریان دیدار آرسنال و برنلی از رقابت‌های لیگ برتر انگلیس، ویکتور گیوکرش یکی از چهره‌های شاخص نیمه نخست بود. او با گلزنی در نیمه اول و مشارکت مستقیم در گل دوم که توسط دکلان رایس به ثمر رسید، نقش مهمی در برتری ابتدایی توپچی‌ها ایفا کرد.

با این حال، در آغاز نیمه دوم خبری از مهاجم سوئدی در ترکیب آرسنال نبود و میکل آرتتا تصمیم گرفت میکل مرینو را جایگزین او کند؛ تصمیمی که نگرانی‌ها درباره وضعیت جسمانی گیوکرش را افزایش داد.

گزارش‌ها حاکی است چند دقیقه پیش از پایان نیمه نخست، گیوکرش در نبردی هوایی با لزلی اوگوچوکو، هافبک برنلی، برخورد شدیدی از ناحیه آرنج به صورت خود داشت. به نظر می‌رسد همین صحنه دلیل اصلی خروج او از بازی بوده است.

کادر پزشکی آرسنال قرار است طی روزهای آینده میزان دقیق مصدومیت این بازیکن را مشخص کند. آرتتا نیز در کنفرانس خبری پس از بازی اعلام کرد وضعیت گیوکرش تحت بررسی است و تصمیم نهایی درباره حضور او در دیدارهای آینده به ارزیابی پزشکی بستگی دارد.

