به گزارش ایلنا، تیم فوتبال گل‌گهر سیرجان عصر امروز در دیداری تدارکاتی برابر شاهین تهران به میدان رفت و در پایان با نتیجه سه بر دو به برتری دست یافت. این مسابقه در زمین تمرینی واقع در منطقه شهریار برگزار شد و با تصمیم کادرفنی، بازیکنان جوان‌تر و نفراتی که در دیدار اخیر مقابل خیبر خرم‌آباد فرصت بازی نداشتند، در ترکیب اصلی قرار گرفتند.

در جریان بازی، رضا اسدی دو بار و پوریا شهرآبادی یک بار موفق به گلزنی برای گل‌گهر شدند. تیم شاهین نیز دو بار دروازه سیرجانی‌ها را باز کرد تا این دیدار دوستانه با برتری سه بر دو شاگردان سعید الهویی خاتمه یابد.

هدف از برگزاری این مسابقه، حفظ آمادگی بازیکنانی عنوان شد که در دیدار رسمی هفته گذشته کمتر فرصت حضور در میدان پیدا کرده بودند. با توجه به فشردگی تقویم لیگ و نزدیک بودن دیدار هفته آینده مقابل ذوب‌آهن، کادرفنی گل‌گهر در تلاش است تمامی بازیکنان تیم را در شرایط مسابقه نگه دارد.

ظهر امروز نیز بازیکنان اصلی گل‌گهر تمرینات ریکاوری خود را در مرکز ایفمارک انجام دادند تا از فشار دیدار اخیر کاسته شود. طبق برنامه تیم، بازیکنان فردا را به استراحت خواهند پرداخت و تمرینات از پس‌فردا برای آماده‌سازی دیدار مقابل ذوب‌آهن از سر گرفته می‌شود.

گل‌گهر سیرجان در چارچوب هفته دهم لیگ برتر فوتبال ایران، روز پنجشنبه در ورزشگاه اختصاصی خود میزبان ذوب‌آهن اصفهان خواهد بود.

انتهای پیام/