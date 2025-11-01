فجر سپاسی در لحظات پایانی از شکست فرار کرد

به گزارش ایلنا، آخرین بازی از هفته نهم لیگ برتر فوتبال ایران در شرایطی برگزار شد که تیم فوتبال پیکان به لطف اشتباه عجیب سنگربان فجرسپاسی، در آستانه دومین برد فصل خود بود که این مهم را در وقت‌های تلف شده از دست داد.

در این بازی که از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه شهرقدس تهران آغاز شد دو تیم با شرایطی متفاوت پا به میدان گذاشتند. فجر با خبر خوش بازگشت سه امتیاز کسر شده به دنبال ادامه روند خوب خود و صعود به رده‌های بالای جدول بود و پیکان نیز در صدد بود تا نوار ناکامی‌های خود را پاره کند.

در دقیقه پنجم این بازی اشتباه عجیب علی غلام‌زاده در مهار و دفع توپ کافی بود تا دروازه فجر به ساده‌ترین شکل ممکن باز شود تا شاگردان سعید دقیقی دقایق باقی مانده را با خیال راحت‌تری دنبال کنند. در ادامه و در دقیقه ۱۳، سیدمهران موسوی پس از شروع بازی از روی نقطه کرنر، موفق شد با تعلل بازیکنان میزبان، کار را به تساوی بکشاند.

در شرایطی که بازی در دقیقه ۳۷ دنبال می‌شد پس از دفع ناقص توپ از سوی غلام‌زاده،‌ پیکان یک‌بار دیگر به گل رسید و این‌بار فرید امیری برای شاگردان سعید دقیقی پیام‌آور شادی بود.

در ادامه و در شرایطی که بازی در وقت‌های تلف شده دنبال می‌شد، در دقیقه ۹۴ و با بررسی تصاویر VAR، فجر از روی نقطه پنالتی شانس فرار از شکست را به دست آورد که شروین بزرگ این موقعیت را از دست نداد تا کار به تساوی ۲ بر ۲ کشیده شود. دو تیم با همین نتیجه به کار خود پایان دادند تا با کسب یک امتیاز،‌ هفته نهم لیگ برتر را به پایان ببرند.

با این نتیجه تیم فجر ۱۳ امتیازی شد و در رده ششم ایستاد و پیکان ۸ امتیازی و در رده چهاردهم این هفته را به پایان برد.

ترکیب فجر:

علی غلام‌زاده، مهران موسوی، محمد آژیر، میثم مرادی، علی هلیچی، مسعود ریگی، محمود مطلق زاده، فرشید اسماعیلی، سعید زارع، حسین شهابی و مجتبی حقدوست.

ترکیب پیکان:

احمد گوهری، بهزاد سلامی، میلاد باقری، میثم تیموری، محمدعلی فرامرزی، نیما انتظاری، فرید امیری، افشین صادقی، سجاد جعفری، محسن آذرباد و فراز امامعلی.

