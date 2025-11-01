خبرگزاری کار ایران
واکنش سردار آزمون به شایعه بازداشت در امارات

واکنش سردار آزمون به شایعه بازداشت در امارات
پس از انتشار شایعه‌ای عجیب در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر بازداشت سردار آزمون، مهاجم تیم ملی فوتبال ایران، در کشور امارات به اتهام حمل مواد مخدر، این بازیکن با انتشار پیامی در فضای مجازی به‌شدت این خبر را تکذیب کرد.

به گزارش ایلنا، امروز در فضای مجازی شایعه‌ای گسترده منتشر شد که مدعی بود سردار آزمون، ستاره تیم ملی ایران و باشگاه شباب‌الاهلی امارات، به دلیل حمل کوکائین در دوبی بازداشت شده است؛ خبری که به سرعت در رسانه‌های غیررسمی بازتاب یافت و باعث تعجب هواداران فوتبال شد.

با این حال، چند ساعت بعد خود سردار آزمون با واکنشی تند و کنایه‌آمیز به این شایعات پایان داد. او در استوری اینستاگرام خود نوشت:«توبه توبه، این چه حرفیه آخه!»

واکنش سردار آزمون به شایعه بازداشت در امارات

این واکنش صریح آزمون در حالی منتشر شد که نزدیکان او نیز هرگونه بازداشت یا پرونده قضایی را کذب محض دانستند و تأکید کردند این بازیکن در حال گذراندن دوران درمان مصدومیت خود است.

سردار آزمون که چند هفته پیش در جریان تمرینات تیم شباب‌الاهلی دچار آسیب‌دیدگی شد، مدتی است از میادین فوتبال دور مانده و دوران نقاهت خود را در امارات سپری می‌کند. طبق اعلام منابع نزدیک به باشگاه، او همچنان تحت مراقبت پزشکی است و تا زمان بهبودی کامل در تمرینات گروهی شرکت نخواهد کرد.

