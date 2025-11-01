حضور دستیار قلعه نویی در تمرین تیم ملی نوجوانان
تمرینات تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران با حضور مربی تیم ملی استارت خورد.
به گزارش ایلنا، نخستین تمرین تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران در اردوی آبان ماه در تهران، از ساعت ۱۵ امروز(شنبه) در زمین شماره ۲ مرکز ملی فوتبال برگزار شد.
رحمان رضایی، مربی تیم ملی بزرگسالان برای لحظاتی در محل تمرین حاضر شد و ضمن خوش و بش با اعضای کادرفنی و بازیکنان، اظهار داشت: شما از بین ۹۰ میلیون نفر به تیم ملی رسیدهاید و باید قدر خودتان را بدانید و از این فرصت نهایت استفاده را بکنید. ۲ موضوع در فوتبال شما خیلی تعیین کننده لست. تمرکز پشتکار یعنی باید در تک تک لحظات زندگی به فوتبال فکر کنید و در این مسیر هر اتفاقی برای شما افتاد، پشتکار بالایی داشته باشید.
برای شما در مسیر مرحله مقدماتی جام ملتها و مسابقات پیشرو آرزوی توفیق دارم.
در این تمرین ۴۵ دقیقهای، ملیپوشانی که در مسابقات لیگ برتر کشور و تهران به زمین رفته بودند، به ریکاوری پرداخته و سپس در سالن وزنه حضور یافتند.