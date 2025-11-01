خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اختلاف لیورپول و سیتی با مصر بر سر حضور صلاح و مرموش در جام ملت‌های آفریقا

اختلاف لیورپول و سیتی با مصر بر سر حضور صلاح و مرموش در جام ملت‌های آفریقا
کد خبر : 1707792
لینک کوتاه کپی شد.

در آستانه برگزاری جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۵، دو باشگاه لیورپول و منچسترسیتی حاضر به صدور مجوز برای حضور محمد صلاح و عمر مرموش در بازی تدارکاتی مصر مقابل نیجریه نیستند.

به گزارش ایلنا، دو باشگاه لیورپول و منچسترسیتی در آستانه ورود به یک چالش جدی با تیم ملی فوتبال مصر قرار گرفته‌اند. طبق گزارش رسانه‌های انگلیسی، این دو تیم به دلیل فشردگی مسابقات داخلی حاضر نیستند بازیکنان کلیدی خود، محمد صلاح و عمر مرموش، را برای دیدار دوستانه مصر برابر نیجریه در اواسط دسامبر آزاد کنند.

تیم ملی مصر قرار است یک هفته پیش از آغاز رقابت‌های جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۵ در مراکش، در تاریخ ۲۱ دسامبر، دیداری تدارکاتی برابر نیجریه در قاهره برگزار کند. طبق مقررات فیفا، باشگاه‌ها موظف‌اند بازیکنان ملی‌پوش خود را چند روز پیش از شروع رسمی تورنمنت در اختیار فدراسیون‌ها قرار دهند تا در اردوی آماده‌سازی شرکت کنند.

با این حال، مسئولان لیورپول و منچسترسیتی با اشاره به برنامه فشرده خود در لیگ برتر و رقابت‌های اروپایی، با این موضوع مخالفت کرده‌اند. به این ترتیب، صلاح و مرموش تنها پس از برگزاری دیدارهای تیم‌هایشان در لیگ جزیره راهی اردوی مصر خواهند شد.

بر اساس گزارش‌ها، لیورپول روز ۲۰ دسامبر در دیدار خارج از خانه مقابل تاتنهام به میدان می‌رود و سیتی نیز همان روز برابر کریستال پالاس قرار می‌گیرد. به همین دلیل، باشگاه‌ها تصمیم گرفته‌اند بازیکنان خود را تا آخرین دیدار پیش از وقفه‌ی ملی در اختیار داشته باشند.

پپ گواردیولا، سرمربی منچسترسیتی، در واکنش به این موضوع گفت:«این رقابت‌ها برای کشورهایشان است و طبیعی است که باید بروند. من همیشه زمانی به دنبال راه‌حل می‌گردم که مشکل پیشِ رویم باشد. فعلاً باید از آن‌ها برای بازی‌های پیش‌رو استفاده کنم و بعد از فیفادی  تصمیم بگیریم چه کاری انجام دهیم.»

رقابت‌های جام ملت‌های آفریقا از ۲۱ دسامبر ۲۰۲۵ تا ۱۸ ژانویه ۲۰۲۶ برگزار می‌شود و بر اساس تقویم فشرده لیگ برتر، تیم‌های انگلیسی ممکن است تا دو ماه از بازیکنان آفریقایی خود بی‌بهره باشند.

در میان باشگاه‌ها، ساندرلند بیشترین آسیب را متحمل خواهد شد، چراکه احتمالاً تا ۹ بازیکن خود را در طول این رقابت‌ها در اختیار نخواهد داشت.

در همین حال، منچستریونایتد نیز باید بدون برایان امبومو (از کامرون) و آماد دیالو (از ساحل عاج) به کار خود ادامه دهد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ