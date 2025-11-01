به گزارش ایلنا، دو باشگاه لیورپول و منچسترسیتی در آستانه ورود به یک چالش جدی با تیم ملی فوتبال مصر قرار گرفته‌اند. طبق گزارش رسانه‌های انگلیسی، این دو تیم به دلیل فشردگی مسابقات داخلی حاضر نیستند بازیکنان کلیدی خود، محمد صلاح و عمر مرموش، را برای دیدار دوستانه مصر برابر نیجریه در اواسط دسامبر آزاد کنند.

تیم ملی مصر قرار است یک هفته پیش از آغاز رقابت‌های جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۵ در مراکش، در تاریخ ۲۱ دسامبر، دیداری تدارکاتی برابر نیجریه در قاهره برگزار کند. طبق مقررات فیفا، باشگاه‌ها موظف‌اند بازیکنان ملی‌پوش خود را چند روز پیش از شروع رسمی تورنمنت در اختیار فدراسیون‌ها قرار دهند تا در اردوی آماده‌سازی شرکت کنند.

با این حال، مسئولان لیورپول و منچسترسیتی با اشاره به برنامه فشرده خود در لیگ برتر و رقابت‌های اروپایی، با این موضوع مخالفت کرده‌اند. به این ترتیب، صلاح و مرموش تنها پس از برگزاری دیدارهای تیم‌هایشان در لیگ جزیره راهی اردوی مصر خواهند شد.

بر اساس گزارش‌ها، لیورپول روز ۲۰ دسامبر در دیدار خارج از خانه مقابل تاتنهام به میدان می‌رود و سیتی نیز همان روز برابر کریستال پالاس قرار می‌گیرد. به همین دلیل، باشگاه‌ها تصمیم گرفته‌اند بازیکنان خود را تا آخرین دیدار پیش از وقفه‌ی ملی در اختیار داشته باشند.

پپ گواردیولا، سرمربی منچسترسیتی، در واکنش به این موضوع گفت:«این رقابت‌ها برای کشورهایشان است و طبیعی است که باید بروند. من همیشه زمانی به دنبال راه‌حل می‌گردم که مشکل پیشِ رویم باشد. فعلاً باید از آن‌ها برای بازی‌های پیش‌رو استفاده کنم و بعد از فیفادی تصمیم بگیریم چه کاری انجام دهیم.»

رقابت‌های جام ملت‌های آفریقا از ۲۱ دسامبر ۲۰۲۵ تا ۱۸ ژانویه ۲۰۲۶ برگزار می‌شود و بر اساس تقویم فشرده لیگ برتر، تیم‌های انگلیسی ممکن است تا دو ماه از بازیکنان آفریقایی خود بی‌بهره باشند.

در میان باشگاه‌ها، ساندرلند بیشترین آسیب را متحمل خواهد شد، چراکه احتمالاً تا ۹ بازیکن خود را در طول این رقابت‌ها در اختیار نخواهد داشت.

در همین حال، منچستریونایتد نیز باید بدون برایان امبومو (از کامرون) و آماد دیالو (از ساحل عاج) به کار خود ادامه دهد.

انتهای پیام/