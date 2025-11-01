گم شدن یک سگ: دلیل فسخ قرارداد رمزی با پوماس مکزیک!

به گزارش ایلنا، آرون رمزی، ملی‌پوش سابق ولز و ستاره پیشین آرسنال، پس از فسخ قرارداد خود با باشگاه مکزیکی پوماس، به انگیس بازگشته است. رمزی پس از یک دوره کوتاه در مکزیکوسیتی که تحت تأثیر فقدان سگ محبوبش، «هالو»، قرار گرفت، به کشورش بازگشته و می‌تواند بلافاصله به عنوان یک بازیکن آزاد به تیم جدیدی بپیوندد.

رمزی در ماه جولای با قراردادی یک‌ساله به باشگاه پوماس مکزیک پیوست و تبدیل به اولین بازیکن سطح بالای انگلیس شد که در لیگ مکزیک بازی می‌کند. این انتقال پس از جدایی او از کاردیف سیتی، باشگاه دوران نوجوانی‌اش، صورت گرفت؛ جایی که او مدت کوتاهی به عنوان سرمربی موقت فعالیت کرد اما نتوانست از سقوط «بلوبردز» به لیگ دسته سوم جلوگیری کند.

دوران حضور رمزی در مکزیکوسیتی با مصدومیت‌های مکرر و مشکلات آمادگی جسمانی همراه بود و او تنها یک گل در شش حضور خود برای آریازول به ثمر رساند. اما این دوره سخت با گم شدن سگ خانوادگی‌اش، سنگین‌تر شد.

سگ شکاری محبوب ۱۰ ساله رمزی در نزدیکی پناهگاهی در گواناخواتو گم شد. رمزی پاداش قابل توجه ۱۵ هزار پوندی (۱۹.۷ هزار دلار) را برای بازگشت امن او تعیین کرد، اما جستجو بی‌نتیجه ماند و این امر او و خانواده‌اش را با اندوهی عمیق و پرسش‌های بی‌پاسخ بسیاری مواجه ساخت. گزارش‌ها حاکی از آن است که فشارهای عاطفی، رمزی را «کاملاً پریشان» کرده و به تصمیم وی برای جدایی از تیم کمک کرده است.

پس از تساوی یک بر یک اخیر پوماس مقابل کلاب لئون، اِفرین خوارز، سرمربی تیم، در مورد غیبت طولانی‌مدت رمزی اظهار نظر کرد و اذعان داشت که تعدادی مسائل پیرامون حضور رمزی در مکزیک وجود داشته است. وی گفت: «ما در حال بررسی موضوع هستیم. من روز چهارشنبه گفتم؛ باید ببینیم در روزهای آینده چه اتفاقی می‌افتد. او در حال رسیدگی به وضعیت خود است که همه ما از آن مطلعیم و به سگ او مربوط می‌شود. همچنین، یک مشکل دیگری نیز قبل از خروج او در وقفه فیفا وجود داشت. بنابراین، باید منتظر بمانیم و ببینیم در چند روز آینده چه می‌شود.»

