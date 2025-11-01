شوک به ساپینتو: غیبت طولانی فرعباسی
در دیدار استقلال و آلومینیوم اراک، حبیب فرعباسی دروازهبان آبیها دچار مصدومیت شد و چند هفته از میادین دور خواهد بود.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال استقلال در هفته نهم لیگ برتر موفق شد با نتیجه ۳ بر یک آلومینیوم اراک را شکست دهد و چهارمین برد متوالی خود را ثبت کند، اما این پیروزی با خبر ناخوشایندی همراه بود. در دقیقه ۵۲ و پس از گل تساوی آلومینیوم، حبیب فرعباسی دروازهبان استقلال در هنگام مهار ضربه پنالتی دچار مصدومیت شد و از ادامه بازی بازماند.
با خروج فرعباسی از زمین، آنتونیو آدان، گلر اسپانیایی استقلال، جای او را گرفت. بررسیهای پزشکی نشان میدهد که میزان مصدومیت فرعباسی از حد پیشبینی شده جدیتر است و او برای بازگشت کامل به میادین به سه تا چهار هفته زمان نیاز دارد. این یعنی او دیدار بعدی استقلال مقابل الوحدات اردن و احتمالاً بازی با فولاد را از دست خواهد داد.
فرعباسی که در سه بازی اخیر موفق به ثبت سه کلینشیت پیاپی شده بود، حالا باید تمرینات گروهی را کنار بگذارد و تحت نظر کادر پزشکی برنامههای اختصاصی را دنبال کند.
کادر فنی استقلال امیدوار است فرعباسی هرچه سریعتر به تمرینات بازگردد تا برای دربی مهم مقابل پرسپولیس آماده باشد، اما در غیاب او، آدان باید عملکرد خود را نشان دهد تا خیال سرمربی و هواداران از دروازه آسوده باشد.