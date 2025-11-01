محکومیت سنگین پرسپولیس و سپاهان تایید شد

به گزارش ایلنا، پیش از این کمیته انضباطی دو پرونده مربوط به دربی اصفهان و دیدار پرسپولیس و گل‌گهر را با جرایم مشابه و سنگین ۱۱۰ میلیون همراه کرده بود.

کمیته استیناف فدراسیون فوتبال اعتراض باشگاه سپاهان را نسبت به رأی کمیته انضباطی رد کرد. بر اساس رأی قبلی، سپاهان به دلیل توهین و فحاشی تماشاگران و استفاده از بلندگو در دیدار برابر ذوب‌آهن، به پرداخت مبلغ ۱۱۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده بود. این رأی بدون تغییر تأیید و قطعی اعلام شد.

در پرونده‌ای مشابه، استیناف باشگاه پرسپولیس نیز نتیجه‌ای مشابه داشت. این باشگاه به خاطر استفاده از بلندگو توسط تماشاگران و نقض اصول کلی رفتار، با حکم کمیته انضباطی به پرداخت ۱۱۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده بود. کمیته استیناف نیز پس از بررسی مدارک، اعتراض پرسپولیس را وارد ندانست و رأی اولیه را تأیید کرد.

بر اساس اعلام رسمی فدراسیون فوتبال، هر دو رأی صادره قطعی است و امکان تجدیدنظر در آن‌ها وجود ندارد.

