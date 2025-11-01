خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

محکومیت سنگین پرسپولیس و سپاهان تایید شد

محکومیت سنگین پرسپولیس و سپاهان تایید شد
کد خبر : 1707669
لینک کوتاه کپی شد.

کمیته استیناف فدراسیون فوتبال آرای خود را درباره پرونده‌های سپاهان و پرسپولیس صادر کرد.

به گزارش ایلنا، پیش از این کمیته انضباطی دو پرونده مربوط به دربی اصفهان و دیدار پرسپولیس و گل‌گهر را با جرایم مشابه و سنگین ۱۱۰ میلیون همراه کرده بود.

کمیته استیناف فدراسیون فوتبال اعتراض باشگاه سپاهان را نسبت به رأی کمیته انضباطی رد کرد. بر اساس رأی قبلی، سپاهان به دلیل توهین و فحاشی تماشاگران و استفاده از بلندگو در دیدار برابر ذوب‌آهن، به پرداخت مبلغ ۱۱۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده بود. این رأی بدون تغییر تأیید و قطعی اعلام شد.

در پرونده‌ای مشابه، استیناف باشگاه پرسپولیس نیز نتیجه‌ای مشابه داشت. این باشگاه به خاطر استفاده از بلندگو توسط تماشاگران و نقض اصول کلی رفتار، با حکم کمیته انضباطی به پرداخت ۱۱۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده بود. کمیته استیناف نیز پس از بررسی مدارک، اعتراض پرسپولیس را وارد ندانست و رأی اولیه را تأیید کرد.

بر اساس اعلام رسمی فدراسیون فوتبال، هر دو رأی صادره قطعی است و امکان تجدیدنظر در آن‌ها وجود ندارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ