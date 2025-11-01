قول دادهایم دل مردم گنبد کاووس را شاد کنیم
یعقوبی: تاخیر در آغاز لیگ به سود استقلال شد
سرمربی تیم والیبال استقلال گنبد گفت: با وجود تشکیل دیرهنگام تیم، روند آمادهسازی با تلاش مضاعف دنبال میشود و بازیکنان با انگیزه در حال رسیدن به آمادگی کامل برای حضور در لیگ برتر هستند.
به گزارش ایلنا به نقل از دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، سی و نهمین دوره لیگ برتر والیبال ایران از روز چهارشنبه ۲۸ آبانماه با حضور چهارده تیم آغاز میشود.
سرمربی تیم والیبال استقلال گنبد درباره وضعیت آمادهسازی تیمش برای حضور در این مسابقات اظهار داشت: بهدلیل دیر تشکیل شدن تیم، تمریناتمان نسبت به سایر تیمها با تاخیر از ۲۱ شهریور آغاز شد و بهصورت همزمان جذب بازیکنان و تمرینات بدنسازی را پیش بردیم. زمان محدود بود، بنابراین مجبور شدیم با شیب تندی تمرین کنیم تا عقب ماندگیمان جبران شود. از آنجا که والیبال نیاز به پیشفصل خوبی دارد، تیمهایی که فرصت بدنسازی کافی داشتهاند طبیعتا موفقتر خواهند بود، اما تلاش کردیم این کمبود را با برنامهریزی جبران کنیم.
کامبیز یعقوبی تغییرات در تقویم لیگ برتر را فرصتی دوباره برای تیمش دانست و گفت: بهدلیل تعویق در شروع لیگ، فرصت بیشتری برای آمادهسازی پیدا کردیم و این موضوع برای تیم گنبد اتفاق مثبتی بود. اکنون در مراحل پایانی بدنسازی هستیم و هم زمان تمرینات هماهنگی تیم را هم دنبال می کنیم. در نظر داریم تا یک یا دو هفته آینده چند بازی دوستانه با تیم های لیگ برتری برگزار کنیم تا میزان آمادگیمان را ارزیابی کنیم.
وی همچنین درباره ترکیب بازیکنان استقلال گنبد گفت: ترکیب تیم شامل بازیکنان باتجربه و جوان است؛ هم بازیکنان بومی داریم و هم چند بازیکن غیربومی. همچنین یک بازیکن خارجی از بلاروس جذب کرده ایم که هنوز به تیم اضافه نشده است.
سرمربی تیم والیبال استقلال گنبد از پشتیبانی و حمایتهای مسئولان از تیم خبر داد و تصریح کرد: در شروع کار بهدلیل دیر تشکیل شدن تیم، کمی ناهماهنگی وجود داشت اما مدیران باشگاه استقلال گنبد و مسئولان شهری تمام تلاش خود را برای رفع نیازهای تیم انجام میدهند. دو هفته گذشته هم جلسهای با حضور استاندار، نماینده شهر و مدیرعامل باشگاه برگزار شد تا مسائل و مشکلات موجود بررسی و برطرف شود. طبیعی است که در سال نخست حضور در لیگ برتر برخی مشکلات وجود داشته باشد، اما مطمئنم در سالهای آینده شرایط بهتر خواهد شد.
یعقوبی با اشاره به شور و علاقه هواداران منطقه گفت: همه ایران می دانند که مردم ترکمن صحرا و گنبد عاشق والیبال هستند و این ورزش بخشی از زندگی روزمره آنان است. ما هر روز در تمریناتمان تماشاگرانی داریم که از نزدیک پیگیر وضعیت تیم هستند. هدف این است که با ارائه بازیهای خوب، دل مردم گنبد را شاد کنیم. در سه سال گذشته دو بار تیم گنبد سقوط کرده و امسال بهدنبال تثبیت جایگاه خود و ساختن آیندهای پایدار برای والیبال این شهر هستیم.
او ادامه داد: جو سالن گنبد همیشه خاص و پرهیجان است و برای هر حریفی سخت. حضور پرشور تماشاگران پشتوانه بزرگی برای تیم است. از روز اول قول دادهایم تمام توانمان را در تمرین و مسابقه بگذاریم تا نماینده شایستهای برای مردممان باشیم. نتیجه هرچه که باشد، مهم این است که با تمام وجود برای موفقیت تیم و خوشحالی هواداران بجنگیم.
تیم استقلال گنبد در هفته اول این رقابتها (۲۸ آبان) در سالن اختصاصی شهداب به مصاف تیم شهداب یزد خواهد رفت.