کاپیتان فولاد:
همه تیمها آرزوی داشتن یحیی گلمحمدی را دارند!
ساسان انصاری، ضمن ابراز نارضایتی از نتیجه و وقتکشی حریف، تأکید کرد که تیمشان با وجود نتایج اخیر، از نظر فنی در شرایط بسیار خوبی قرار دارد.
به گزارش ایلنا، دیدار تیمهای فولاد خوزستان و استقلال خوزستان در هفته نهم لیگ برتر با تساوی یک بر یک به پایان رسید؛ نتیجهای که باعث شد شاگردان یحیی گلمحمدی همچنان از برد دور بمانند. ساسان انصاری، کاپیتان فولاد، در پایان این مسابقه به خبرنگاران گفت:«به نظرم بازی خیلی خوبی از سمت ما بود. مثل تمام دیدارهای قبلیمان، موقعیتهای زیادی خلق کردیم و باید پیروز میشدیم، اما متأسفانه مساوی کردیم. برای ما این نتیجه حکم شکست دارد. با این حال از نظر فنی هیچ نگرانی ندارم؛ کیفیت تیم ما بالاست و مطمئن باشید فولاد خیلی زود برمیگردد.»
انصاری در ادامه با انتقاد از وقتکشی دروازهبان استقلال خوزستان اظهار داشت:«از اوایل نیمه دوم مدام به داور اعتراض میکردم. به نظرم بازی بهجای ۱۱ دقیقه، حداقل باید ۲۵ دقیقه وقت اضافه میداشت. این وقتکشیها روی روند بازی تأثیر گذاشت. با این وجود توانستیم گل بزنیم و تا لحظات آخر برای برد تلاش کردیم.»
بازیکن باتجربه فولاد در بخشی دیگر از صحبتهایش، از هواداران تیمش قدردانی کرد:«هواداران فولاد کاملاً درک بالایی دارند و از نحوه بازی تیم رضایت دارند. من از حمایت آنها واقعاً خوشحالم. مطمئن باشید تیمی که اینقدر خوب بازی میکند و موقعیت میسازد، قطعاً به روزهای اوجش برمیگردد. ما یک سرمربی فوقالعاده داریم. همه تیمها آرزو دارند یحیی گلمحمدی را روی نیمکت خود ببینند. آینده فولاد با این کادر تضمین شده است.»
انصاری همچنین درباره استفاده از بازیکنان آکادمی در ترکیب فولاد گفت:«الان ما هشت بازیکن آکادمی در تیم بزرگسالان داریم؛ مثل امین مرادی، امین ساعدی، یوسف مزرعه، ابوالفضل عطار و چند نفر دیگر. قبلاً در سالهای قبل، حتی به زور یک نفر از آکادمی به تیم بزرگسالان میرسید، اما الان هر بازی چند بازیکن جوان در ترکیب هستند و این افتخار بزرگی است.»
در پایان، کاپیتان فولاد پیامی هم برای هواداران خوزستانی داشت:«فولاد و استقلال خوزستان هر دو سرمایههای این استان هستند. نباید دنبال مقایسه یا تخریب باشیم. من تیم دومم را استقلال خوزستان میدانم، چون هر موفقیتی برای آنها، خوشحالی مردم خوزستان است. خواهش من این است که بعضیها از احساسات هواداران سوءاستفاده نکنند. از همه هواداران فولاد بابت نتایج اخیر عذرخواهی میکنم و قول میدهم به زودی تیم ما به شرایط مطلوب برگردد و آنها را خوشحال کنیم.»