کیوان بابادی:
با اشتباهات داوری به تیم ما ضربه میزنند!
مدیرعامل استقلال خوزستان پس از تساوی تیمش مقابل فولاد خوزستان، نسبت به عملکرد داور این مسابقه اعتراض تندی را مطرح کرد.
به گزارش ایلنا، دیدار دو تیم استقلال خوزستان و فولاد خوزستان در هفته نهم لیگ برتر فوتبال ایران با تساوی ۱-۱ به پایان رسید. در پایان این مسابقه، کیوان بابادی، مدیرعامل استقلال خوزستان، ضمن تمجید از کیفیت فنی بازی، به انتقاد از نحوه قضاوت داور پرداخت.
او در گفتوگو با خبرنگاران ما اظهار داشت:«کیفیت بازی را همه دیدند؛ هر دو تیم تلاش کردند تا دربی زیبایی را در استان خوزستان به نمایش بگذارند. با این حال، انتظار داریم کمیته داوران و دپارتمان داوری توجه بیشتری داشته باشند. استقلال خوزستان تیم ضعیفی نیست که بخواهند داوران را برای آزمون و خطا به بازیهای ما بفرستند. متأسفانه قضاوت امروز یکی از ضعیفترین عملکردهای داوری در هفتههای اخیر بود و این مسئله بر روند بازی تأثیر گذاشت.»
بابادی افزود:«اگر قرار است داوران در چنین دیدارهایی تجربه کسب کنند، باید این روند اصلاح شود. من از آقای تاج درخواست میکنم که به شکل جدی به این موضوع ورود کند. تا زمانی که از سیستم VAR فقط برای پوشش ضعف داوری استفاده میشود، هیچ اتفاق مثبتی در این حوزه نخواهد افتاد.»
مدیرعامل استقلال خوزستان با اشاره به تصمیمات داور در بازیهای اخیر گفت:«من فوتبال را درک میکنم و میدانم چه زمانی داور با سوتهایش جریان بازی را از تیم ما میگیرد. در دیدار با ملوان و امروز هم تصمیماتی گرفته شد که باعث از بین رفتن تمرکز و انرژی بازیکنان ما شد. این موضوع در عملکرد تیم تأثیر مستقیمی دارد.»
بابادی در پایان گفت:«به فوتبال خوزستان تبریک میگویم که تیمهایی همچون فولاد، استقلال خوزستان و نفت آبادان را در سطح اول فوتبال کشور دارد. مطمئن باشید فوتبال خوزستان هیچگاه از بین نخواهد رفت و با تلاش و پشتکار بومیهای استان زنده خواهد ماند.»