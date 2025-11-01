آگزبورگ 0 - 1 دورتموند؛ آغاز هفته نهم بوندسلیگا با پیروزی زنبورها

به گزارش ایلنا، آغاز هفته نهم بوندس‌لیگای آلمان با پیروزی تیم فوتبال دورتموند همراه بود؛ جایی که زنبورها از ساعت 23 شب گذشته (جمعه) در خانه آگزبورگ به میدان رفتند و به پیروزی حداقلی یک بر صفر رسیدند.

تک گل بازی را سرهو گیراسی در دقیقه 37 وارد دروازه میزبان کرد.

رقابت‌های این هفته؛ امروز و امشب و با برگزاری 6 بازی دیگر دنبال خواهد شد.

