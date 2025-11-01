خبرگزاری کار ایران
آگزبورگ 0 - 1 دورتموند؛ آغاز هفته نهم بوندسلیگا با پیروزی زنبورها

آگزبورگ 0 - 1 دورتموند؛ آغاز هفته نهم بوندسلیگا با پیروزی زنبورها
تیم فوتبال دورتموند بازی خارج از خانه مقابل آگزبورگ را با پیروزی پشت سر گذاشت.

به گزارش ایلنا، آغاز هفته نهم بوندس‌لیگای آلمان با پیروزی تیم فوتبال دورتموند همراه بود؛ جایی که زنبورها از ساعت 23 شب گذشته (جمعه) در خانه آگزبورگ به میدان رفتند و به پیروزی حداقلی یک بر صفر رسیدند.

تک گل بازی  را سرهو گیراسی در دقیقه 37 وارد دروازه میزبان کرد.

رقابت‌های این هفته؛ امروز و امشب و با برگزاری 6 بازی دیگر دنبال خواهد شد.

