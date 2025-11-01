کنایه شمسآذر به نادیده گرفتن پنالتی مقابل سپاهان
باشگاه شمسآذر قزوین پس از مسابقه جنجالی برابر سپاهان، با انتشار پوستری در فضای مجازی به تصمیم داور درباره پنالتی مشکوک این دیدار واکنش نشان داد و کنایهای به نادیده گرفتن صحنه وارد محوطه جریمه زد.
به گزارش ایلنا، در دیدار هفته اخیر لیگ برتر بین تیمهای شمسآذر قزوین و سپاهان، یکی از صحنههای بازی که منجر به برخورد بازیکن سپاهان با مهاجم شمسآذر در محوطه جریمه شد، واکنشهای زیادی را در پی داشت. داور مسابقه این صحنه را خطا تشخیص نداد و بازی ادامه پیدا کرد؛ تصمیمی که اعتراض کادر فنی و هواداران قزوینی را به همراه داشت.
باشگاه شمسآذر ساعاتی پس از پایان دیدار، با انتشار تصویری در صفحه رسمی خود، به این اتفاق واکنش نشان داد.