تاجرنیا: استقلال با اتحاد و همدلی مسیر موفقیت را پیش میرود
علی تاجرنیا، رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال، پس از پیروزی تیمش مقابل آلومینیوم اراک، با تأکید بر بهبود روزافزون شرایط تیم و همدلی موجود در مجموعه، گفت که استقلال علاوه بر لیگ برتر، در آسیا نیز شانس خوبی برای موفقیت دارد.
به گزارش ایلنا، تاجرنیا با اشاره به روند رو به رشد استقلال، اظهار داشت: «تیم دیر بسته شد، اما شرایط به مرور بهتر شد و امروز یک برد بسیار خوب کسب کردیم. آلومینیوم تیم قدرتمندی است و دفاع خوبی دارد، اما استقلال نشان داد انگیزه بالایی برای قهرمانی دارد. با توجه به نتایج بازیهای اخیر در لیگ قهرمانان آسیا، امید خوبی پیدا کردهایم و امیدواریم در آسیا نیز عملکرد موفقی داشته باشیم.»
وی درباره وضعیت دروازهبانها و احتمال جذب گلر جدید در نیمفصل گفت: «ما در هر پست دو بازیکن آماده و نزدیک به هم داریم و وضعیت دروازه بسیار خوب است. آدان و فرعباسی عملکرد عالی دارند و نیاز به تغییر فوری نمیبینیم. نکته مهمتر، جو همدلی و دوستی موجود در تیم است که در سالهای گذشته تجربه نشده و نقش ساپینتو در ایجاد این هماهنگی حیاتی است.»
رئیس هیئت مدیره استقلال در پاسخ به پرسش درباره برکناری سرمربی پرتغالی بیان کرد: «چرا باید مربی خوب و باانگیزهای که علاقهمند به حضور در استقلال است، کنار گذاشته شود؟ تجربه تغییرات زودهنگام در فصل گذشته نشان داد که نتیجهبخش نیست و استقلال را به شرایط بحرانی میرساند. صبر و استمرار، مسیر رسیدن به موفقیت را هموار میکند.»
تاجرنیا درباره انتخاب مدیرعامل جدید توضیح داد: «تصمیم نهایی پس از جلسه مشترک با مسئولان هلدینگ و سهامداران اتخاذ خواهد شد. هیچ فشار یا اولویتی از سوی هلدینگ برای حضور فرد خاصی وجود ندارد و هیئت مدیره با اختیار کامل تصمیم خواهد گرفت.»
وی همچنین به برنامهریزی باشگاه برای سایر رشتههای ورزشی اشاره کرد و گفت: «استقلال صرفاً فوتبال نیست. هدف ما ایجاد باشگاهی فعال و چندرشتهای است و برای همه رشتههای غیر فوتبالی به دنبال تأسیس آکادمی و استعدادیابی هستیم. ورود تیمها به شهرهای مختلف نیز در راستای تداوم این برنامه بوده است.»
تاجرنیا در پایان در خصوص تغییرات کادر فنی خاطرنشان کرد: «هرگونه ورود اعضای جدید در حوزه فنی با نظر سرمربی و کادر فنی انجام میشود و مدیریت فقط نظارت و همراهی میکند. هر اقدامی که به تیم کمک کند و مورد تأیید کادر فنی باشد، مورد حمایت باشگاه خواهد بود.»