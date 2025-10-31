به گزارش ایلنا، تاجرنیا با اشاره به روند رو به رشد استقلال، اظهار داشت: «تیم دیر بسته شد، اما شرایط به مرور بهتر شد و امروز یک برد بسیار خوب کسب کردیم. آلومینیوم تیم قدرتمندی است و دفاع خوبی دارد، اما استقلال نشان داد انگیزه بالایی برای قهرمانی دارد. با توجه به نتایج بازی‌های اخیر در لیگ قهرمانان آسیا، امید خوبی پیدا کرده‌ایم و امیدواریم در آسیا نیز عملکرد موفقی داشته باشیم.»

وی درباره وضعیت دروازه‌بان‌ها و احتمال جذب گلر جدید در نیم‌فصل گفت: «ما در هر پست دو بازیکن آماده و نزدیک به هم داریم و وضعیت دروازه بسیار خوب است. آدان و فرعباسی عملکرد عالی دارند و نیاز به تغییر فوری نمی‌بینیم. نکته مهم‌تر، جو همدلی و دوستی موجود در تیم است که در سال‌های گذشته تجربه نشده و نقش ساپینتو در ایجاد این هماهنگی حیاتی است.»

رئیس هیئت مدیره استقلال در پاسخ به پرسش درباره برکناری سرمربی پرتغالی بیان کرد: «چرا باید مربی خوب و باانگیزه‌ای که علاقه‌مند به حضور در استقلال است، کنار گذاشته شود؟ تجربه تغییرات زودهنگام در فصل گذشته نشان داد که نتیجه‌بخش نیست و استقلال را به شرایط بحرانی می‌رساند. صبر و استمرار، مسیر رسیدن به موفقیت را هموار می‌کند.»

تاجرنیا درباره انتخاب مدیرعامل جدید توضیح داد: «تصمیم نهایی پس از جلسه مشترک با مسئولان هلدینگ و سهامداران اتخاذ خواهد شد. هیچ فشار یا اولویتی از سوی هلدینگ برای حضور فرد خاصی وجود ندارد و هیئت مدیره با اختیار کامل تصمیم خواهد گرفت.»

وی همچنین به برنامه‌ریزی باشگاه برای سایر رشته‌های ورزشی اشاره کرد و گفت: «استقلال صرفاً فوتبال نیست. هدف ما ایجاد باشگاهی فعال و چندرشته‌ای است و برای همه رشته‌های غیر فوتبالی به دنبال تأسیس آکادمی و استعدادیابی هستیم. ورود تیم‌ها به شهرهای مختلف نیز در راستای تداوم این برنامه بوده است.»

تاجرنیا در پایان در خصوص تغییرات کادر فنی خاطرنشان کرد: «هرگونه ورود اعضای جدید در حوزه فنی با نظر سرمربی و کادر فنی انجام می‌شود و مدیریت فقط نظارت و همراهی می‌کند. هر اقدامی که به تیم کمک کند و مورد تأیید کادر فنی باشد، مورد حمایت باشگاه خواهد بود.»

انتهای پیام/