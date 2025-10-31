رحمتی: تیمم ۹۰ دقیقه بازی را کنترل کرد

مهدی رحمتی در نشست خبری پس از بازی اظهار داشت: «تمام آنالیزها روی تیم گل‌گهر انجام شده بود و می‌دانستیم چه تاکتیکی در زمین پیاده کنیم. هدف ما قطع پاس حریف و بازیابی سریع توپ بود تا از فضای پشت مدافعان استفاده کنیم. در نیمه اول دو موقعیت تک به تک داشتیم که استفاده نشد؛ اگر یکی از آن‌ها گل می‌شد، روند بازی کاملاً تغییر می‌کرد.»

او در واکنش به انتقاد درباره مدیریت پایانی بازی گفت: «ما دنبال برد بودیم و کنترل بازی را در اختیار داشتیم. مصدومیت بازیکنان و وقفه‌های موقت باعث شد چند دقیقه ده نفره بازی کنیم، اما بازیکنان تعویضی هم به خوبی وارد زمین شدند و عملکرد مناسبی داشتند. هدف‌گذاری ما همیشه کنترل بازی و کسب نتیجه مطلوب است.»

رحمتی همچنین درباره استفاده از بازیکنان جوان گفت: «آقای خانزادی امروز برای اولین بار در لیگ برتر بازی کرد و آقای معالی ۱۸ ساله هم حضور داشت. مهم این است که تیم بتواند ۹۰ دقیقه بازی را اداره کند و تحت تأثیر سرعت یا وقفه‌های بازی قرار نگیرد.»

سرمربی خیبر درباره فشار تمرینات و مصدومیت‌ها توضیح داد: «تیم ما تحت فشار قرار دارد، اما مصدومیت‌ها محدود و طبیعی است. سفت‌شدگی عضله و آسیب‌های جزئی داریم که در مسیر بازگشت به فرم کامل هستند و هیچ بازیکنی برای مدت طولانی از دست نرفته است.»

رحمتی در مورد تاکتیک گل‌گهر افزود: «این تیم با استفاده از برتری فیزیکی و حضور بازیکنان با کیفیت مانند تیکدری و جعفری روی جناح راست حمله می‌کرد، اما توانستیم نقاط قوت آن‌ها را خنثی کنیم و موقعیتی به آن‌ها ندادیم. حتی روی اوت‌های دستی نیز شانس گل داشتیم.»

او در پایان گفت: «به تیمم تبریک می‌گویم که پس از چند هفته یاد گرفتیم گل نخوریم و امتیازها را از دست ندهیم. در این دیدار موقعیت‌های خوبی ایجاد کردیم و تیم برتر زمین بودیم، اما موفق به گلزنی نشدیم.»