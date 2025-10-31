دبیر دپارتمان VAR: در لیگ قطعی سیستم نداشتیم

به گزارش ایلنا، محسن حکیم، دبیر کارگروه دپارتمان VAR، در گفت‌وگویی رسمی با اشاره به عملکرد سیستم داور ویدیویی در مسابقات لیگ برتر گفت:«همواره به شفافیت و پاسخگویی در قبال مردم و جامعه فوتبال پایبند بوده‌ایم. ارتقای کیفیت داوری و ارائه بهترین خدمات VAR به لیگ برتر از اولویت‌های اصلی فدراسیون فوتبال است.»

او افزود:«در فصل جاری، تاکنون حدود ۹۰ درصد مسابقات لیگ برتر با استفاده از VAR برگزار شده که دستاوردی بزرگ برای فوتبال ایران محسوب می‌شود. سال گذشته با چالش‌هایی مواجه بودیم، اما امسال با تلاش شبانه‌روزی کارشناسان و تیم فنی، این مشکلات به حداقل رسیده است و خوشبختانه بیشتر مسابقات بدون مشکل برگزار شده‌اند.»

حکیم درباره فرآیند بررسی صحنه‌ها توسط VAR توضیح داد:«عدم ورود VAR به یک صحنه، به هیچ وجه به معنای قطعی دستگاه یا وجود مشکل فنی نیست. تیم داوری VAR به‌صورت زنده و پیوسته تمام صحنه‌های حساس را بررسی می‌کند و بسیاری از این بازبینی‌ها به‌صورت مخفیانه (Silent Check) و در کسری از ثانیه انجام می‌شود. فقط زمانی که خطای واضح و آشکاری از دید داور وسط پنهان مانده باشد، VAR وارد عمل می‌شود.»

وی تأکید کرد:«تصمیم برای ورود یا عدم ورود به صحنه‌ها، بر اساس پروتکل‌های دقیق فیفا و با صلاحدید تیم داوری VAR گرفته می‌شود. ممکن است یک صحنه برای تماشاگران چالش‌برانگیز به نظر برسد، اما از دید فنی در حدی نباشد که مداخله VAR را توجیه کند.»

دبیر دپارتمان VAR درباره شایعه قطعی این سیستم در دیدار ذوب‌آهن و ملوان گفت:«بر اساس اسناد رسمی، پروتکل‌های فیفا و کلیه مستندات تصویری و صوتی موجود، در بازی ذوب‌آهن و ملوان هیچ‌گونه قطعی یا نقص فنی در سیستم VAR وجود نداشت و تمام تصمیمات داوران با پشتوانه کامل از همه زوایا گرفته شد. از تیم‌ها و هواداران می‌خواهیم از بیان اظهارات غیرمستند درباره عملکرد VAR خودداری کنند.»

او در پایان یادآور شد:«دپارتمان VAR آماده است در صورت بروز هرگونه مشکل، آن را شفاف و سریع اطلاع‌رسانی کند. هدف ما حفظ عدالت در داوری و اعتمادسازی در فوتبال ایران است.»

انتهای پیام/