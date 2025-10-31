اعتراف مدافع آلومینیوم: پنالتی استقلال درست بود

به گزارش ایلنا، یاسین جورجانی، مدافع تیم فوتبال آلومینیوم اراک، پس از شکست تیمش مقابل استقلال درباره صحنه جنجالی برخوردش با یاسر آسانی و اعلام پنالتی به سود آبی‌پوشان صحبت کرد. او در ابتدا گفت:

«در آن لحظه احساس کردم که برخوردی با بازیکن استقلال نداشتم، اما بعد از دیدن کلیپ متوجه شدم که پایم به توپ خورده است. من توپ را لمس کردم، اما نمی‌دانم پای چپ او به پای من گیر کرده بود یا نه. ضربه‌ای به توپ زدم، ولی درباره برخورد با پای او مطمئن نیستم.»

مدافع آلومینیوم در ادامه و پس از تأملی بر صحنه، به درستی تصمیم داور اذعان کرد:

«بله، فکر می‌کنم پنالتی بود.»

جورجانی همچنین درباره انتقالش از گل‌گهر سیرجان به آلومینیوم اراک و حضور ثابتش در ترکیب این تیم گفت: «یک سری اتفاقات افتاد و تصمیم گرفتم به آلومینیوم بیایم. واقعاً این تصمیم یکی از بهترین اتفاقات زندگی فوتبالی من بود. خوشحالم که توانستم در این تیم بازی کنم و برای موفقیت آلومینیوم تلاش می‌کنم.»

