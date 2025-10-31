بیانیه تند و تیز تراکتور علیه داوری
باشگاه تراکتور تبریز با انتشار بیانیهای رسمی، به شدت نسبت به قضاوت داوران و عملکرد VAR در دیدار مقابل پرسپولیس اعتراض کرد و خواستار ورود فوری کمیته داوران و فدراسیون فوتبال به این موضوع شد.
به گزارش ایلنا، باشگاه تراکتور تبریز پس از دیدار جنجالی مقابل پرسپولیس، با انتشار بیانیهای تند به تصمیمات داوری این مسابقه و نحوه عملکرد VAR اعتراض کرد. در این بیانیه آمده است که داور در دقیقه ۸۰ باید یک پنالتی به سود تراکتور اعلام میکرد و خطای منجر به گل تساوی پرسپولیس نیز اصلاً وجود نداشته است.
در بخش نخست این بیانیه آمده است:
«در دیدار برابر فجر شهید سپاسی، در صحنهای کاملاً واضح و تعیینکننده، VAR در اقدامی غیرقابل توجیه هیچ مداخلهای برای اعلام پنالتی مسلم به سود تراکتور انجام نداد؛ در حالیکه کارشناسان داوری بدون استثناء این صحنه را خطای پنالتی دانستهاند. همچنین در بازی مقابل پرسپولیس، خطای آشکار روی شجاع خلیلزاده از سوی داور و کمکداور نادیده گرفته شد و VAR نیز داور را برای بازبینی صحنه فرا نخواند. چگونه ممکن است چنین خطای واضحی از چشم تیم داوری و سیستم ویدیویی پنهان بماند؟»
باشگاه تراکتور همچنین با انتقاد از رفتار داور مسابقه نسبت به سرمربی تیم خود نوشت:
«عدالت داوری نباید در برابر نام تیمها تغییر کند. متأسفانه در حالی که سرمربی تراکتور تنها بهدلیل اعتراض منطقی به تصمیم اشتباه داور با کارت زرد جریمه میشود، در مسابقات مشابه شاهد رفتارهای بهمراتب تندتر از سوی نیمکتهای دیگر هستیم که با هیچ واکنشی روبهرو نمیشوند. چرا داورانی که پیشتر نیز اشتباهات تکراری علیه تراکتور داشتهاند، دوباره برای قضاوت بازیهای این تیم انتخاب میشوند؟»
در ادامه بیانیه به ارسال اسناد رسمی به فدراسیون فوتبال اشاره شده است:
«باشگاه تراکتور طی ماههای اخیر چندین مرتبه با مکاتبات رسمی و ارائه مستندات تصویری نسبت به اشتباهات داوری اعتراض کرده است، اما هیچ اقدام بازدارندهای صورت نگرفته است. تکرار این اشتباهات دیگر در حد خطای انسانی نیست و جای تأمل جدی دارد. آیا رواست که زحمات و سرمایهگذاری این باشگاه با تصمیمات اشتباه از بین برود؟»
در بخش پایانی بیانیه تأکید شده است:
«باشگاه تراکتور ضمن حفظ احترام به داوران، اعلام میکند در برابر تکرار این روند ناعادلانه و تصمیمات مشکوک سکوت نخواهد کرد و تمامی اقدامات قانونی خود را برای صیانت از حقوق باشگاه و هواداران انجام خواهد داد.»