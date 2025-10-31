تارتار: تساوی به نفع هیچکس نبود
مهدی تارتار، سرمربی تیم فوتبال گلگهر سیرجان، پس از تساوی بدون گل تیمش مقابل خیبر خرمآباد، ضمن انتقاد از بازی تدافعی حریف، تأکید کرد که تیمش برای برد به میدان رفته و از عملکرد شاگردانش راضی است.
به گزارش ایلنا، مهدی تارتار، سرمربی تیم فوتبال گلگهر سیرجان، پس از تساوی تیمش برابر خیبر خرمآباد در نشست خبری اظهار داشت: «در این بازی موقعیت زیادی خلق نشد و تساوی نتیجهای نبود که هیچکدام از تیمها و هواداران را راضی کند. در نیمه نخست، بازی تقریبا برابر بود و بیشتر تحت تأثیر پرتابهای اوت خیبر قرار داشت که باعث میشد بازی از جریان بیفتد.»
او ادامه داد: «در نیمه دوم، پرتابهای دستی کمتر شد اما بازی وقفههای زیادی داشت و جریان مسابقه بیشتر در اختیار ما بود. خیبر با دفاع فشرده فضاها را بسته بود و اجازه نداد از موقعیتها استفاده کنیم. طبیعی است که چنین نوع بازی، هواداران را راضی نمیکند.»
تارتار درباره سبک بازی تیمش گفت: «ما برای برد آمده بودیم، فوتبال خودمان را بازی کردیم و سعی کردیم وقت تلف نکنیم. حریف بیشتر روی ضدحملات و ضربات ایستگاهی برنامه داشت و تمرکز اصلیاش دفاع از دروازه بود.»
سرمربی گلگهر از رفتار هواداران تیمش نیز قدردانی کرد و افزود: «از هواداران تشکر میکنم که فقط تیم خودشان را تشویق کردند. همچنین داوران عملکرد خوبی داشتند و قضاوتشان منصفانه بود.»
او درباره جریان بازی در دقایق پایانی گفت: «از باخت نمیترسیدیم و تا آخر دنبال برد بودیم. خیبر در ۳۰ دقیقه پایانی حتی از نیمه زمین خودش هم جلو نمیآمد. با اینکه بازی بارها متوقف شد، باید آنقدر قدرتمند شویم که بتوانیم از فرصتهای کم نهایت استفاده را ببریم. وقفههای زیاد باعث شد بازی جذابیت خودش را از دست بدهد و در نهایت هیچکدام از تیمها از تساوی راضی نباشند.»
تارتار درباره درگیریهای جزئی کنار زمین نیز توضیح داد: «در طول ۹۰ دقیقه، بازیکنان و کادرفنی تحت فشار هستند و ممکن است صحبتهایی رد و بدل شود، اما بعد از سوت پایان، همه چیز تمام میشود. فوتبال همین است.»
او در پایان گفت: «فکر میکردیم خیبر در حضور هوادارانش هجومیتر بازی کند اما برعکس، عقب نشستند. برای این سبک بازی آماده بودیم ولی طبیعتا در چنین شرایطی موقعیت زیادی بهدست نمیآید. با این حال باید بگویم خیبر در فاز دفاعی عملکرد خوبی داشت و اجازه نداد ما به گل برسیم.»