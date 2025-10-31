زارع: برای مساوی بازی نمیکنیم
مازیار زارع، سرمربی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی، پس از تساوی بدون گل تیمش مقابل ذوبآهن اصفهان تأکید کرد که از عملکرد شاگردانش راضی است و تیمش هیچگاه برای مساوی وارد زمین نمیشود.
به گزارش ایلنا، مازیار زارع، سرمربی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی، پس از دیدار تیمش برابر ذوبآهن در هفته نهم لیگ برتر اظهار داشت: «به نظر من بازی خوبی بود و هر دو تیم موقعیتهای متعددی روی دروازهها داشتند، اما سهم ما در خلق موقعیت بیشتر بود. تا دقیقه ۷۰ طبق برنامه جلو رفتیم و از فضای پشت مدافعان حریف استفاده کردیم، اما در تبدیل موقعیتها به گل موفق نبودیم. در ادامه با فشار میزبان و خستگی بازیکنان، ذوبآهن چند موقعیت خطرناک ایجاد کرد که دروازهبان ما عملکرد بسیار خوبی داشت.»
او ادامه داد: «در نیمه دوم چند موقعیت گل صددرصدی داشتیم؛ در دقیقه ۹۴ توپ از روی خط دروازه بیرون کشیده شد و قبل از آن هم یک تکبهتک را از دست دادیم. با این حال از تلاش بازیکنانم رضایت کامل دارم، چون با وجود مصدومیتها و فشار مسابقات، با تمام توان بازی کردند.»
زارع در خصوص رویکرد تیمش در بازیهای خارج از خانه گفت: «هیچوقت برای تساوی وارد زمین نمیشویم، اما اگر در زمین حریف مساوی بگیریم و در خانه سه امتیاز را کسب کنیم، میانگین امتیازات تیم منطقی خواهد بود و میتوانیم مسیر موفقیت را ادامه دهیم.»
سرمربی ملوان درباره ترکیب تیمش و نداشتن بازیکن شاخص اظهار کرد: «داشتن ستاره مهم است، اما کافی نیست. آنچه تیم را موفق میکند، هماهنگی، تعهد و تلاش جمعی است. من تمام بازیکنانم را ستاره میدانم چون با انگیزه، تمرین و تعهد بازی میکنند. صرفاً داشتن بازیکنان گرانقیمت تضمین موفقیت نیست.»
زارع درباره وضعیت مصدومان تیم نیز گفت: «قائم و آشوری در حال بازگشت به شرایط ایدهآل هستند و روند درمانی عیسی هم خوب پیش میرود. بازیکنانی که جایگزین شدهاند عملکرد مطلوبی داشتند و این مسئله نویدبخش آیندهای روشن برای تیم است.»
او در ادامه با اشاره به شرایط قاسم حدادیفر، سرمربی ذوبآهن، گفت: «درک میکنم شرایط سختی دارد. خودش مربی جوانی است و تحت فشار است، اما مطمئنم با حمایت باشگاه نتایج خوبی میگیرد. من هم چنین تجربهای داشتهام و میدانم این موقعیت چقدر دشوار است.»
زارع در پایان گفت: «میدانستیم ذوبآهن با نفرات زیاد حمله میکند، بنابراین روی ضدحملات برنامه داشتیم و موقعیتهای خوبی ساختیم اما به گل نرسیدیم. از عملکرد بازیکنان راضیام چون طبق برنامه عمل کردند. خوشحالم که تمرکز رسانهها روی مسائل فنی است و از حواشی فاصله گرفتهاند، چون تیم ما در مسیر فوتبال حرفهای و پاک حرکت میکند.»