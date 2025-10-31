خبرگزاری کار ایران
اعتراض شمس آذر به اشتباه بزرگ در بازی سپاهان (ویدیو)

اعتراض شمس آذر به اشتباه بزرگ در بازی سپاهان (ویدیو)
کد خبر : 1707458
یک بار دیگر اشتباه داوری علیه شمس‌آذر رقم خورد تا اینبار پنالتی مقابل سپاهان نادیده گرفته شود.

به گزارش ایلنا و به نقل از  روابط عمومی باشگاه شمس‌آذر قزوین، بعد از اینکه اشتباه داوری در دیدار مقابل استقلال خوزستان با نادیده گرفتن گل آفساید حریف شکل گرفت، مقابل استقلال تهران و آلومینیوم اراک هم پنالتی برای شمس آذر نادیده گرفته شد.

انتظار می‌رفت بعد از تایید این اشتباهات از سوی کمیته محترم داوران ، این تیم بار دیگر با اشتباه تاثیرگذار و البته جبران ناپذیر داوری مواجه نشود. اما اینبار در دیدار مقابل سپاهان و  در دقیقه ۶۶ بازی، برخورد کاملا واضح توپ به دست بازیکن حریف، از سوی موعود بنیادی‌تر به عنوان داور بین‌المللی فوتبال ایران نیز نادیده گرفته شد و در تصمیمی عجیب دستور به ادامه بازی دادند.

مسلما چهار اشتباه بزرگ و جبران ناپذیر می‌تواند خسارت بزرگی متوجه این باشگاه کرده و حداقل ۹ امتیاز از شمس‌آذر تضییع کرده است و امید است کمیته محترم داوران، تصمیمی قاطع در این خصوص داشته باشد.

