به گزارش ایلنا، اوستون اورونوف روز گذشته به عنوان بازیکن تعویضی در ترکیب پرسپولیس مقابل حریف خود به میدان رفت و در سمت چپ خط هافبک فعالیت کرد. نمایش او در حالی که تماشاگران و خبرنگاران محدودی فرصت مشاهده آن را داشتند، چشم‌ها را به خود خیره کرد، اما اولین لمس توپ او با اوت شدن همراه شد؛ صحنه‌ای که پیش از این منجر به اخطار برای دراگان اسکوچیچ و محرومیت او شده بود.

ورود اورونوف به میدان باعث شد تا صادق محرمی تعویض شود و دانیال اسماعیلی‌فر به پست اصلی خود بازگردد. سرمربی پرسپولیس در نخستین روزهای هدایت تیم با این بازیکن و همچنین عبدالکریم مواجه شد، دو فوتبالیستی که در گذشته با آمادگی مثال‌زدنی خود نقش کلیدی در موفقیت پرسپولیس داشتند. با این حال، اورونوف اکنون پس از مصدومیت‌های طولانی و شاید با نگرانی از آسیب جدید در فصل منتهی به جام جهانی، فاصله قابل توجهی با روزهای اوج خود دارد.

اوسمار در نخستین تمرین تیم پس از ورود به ایران، بازیکنان اصلی را به ریکاوری فرستاد و نفرات ذخیره از جمله اورونوف، تمرینات دشواری را زیر نظر کادرفنی انجام دادند. سرمربی برزیلی با کنایه به دستیارانش گفت که اورونوف فعلی را نمی‌شناسد و او تبدیل به بازیکنی متفاوت شده است. به گفته اوسمار، مسائل روحی، جسمانی و روانی باعث شده‌اند که این بازیکن از شرایط ایده‌آل خود فاصله بگیرد.

اوسمار یکی از چالش‌های اصلی خود را بازگرداندن اورونوف به سطح دو فصل پیش عنوان کرده و قصد دارد با تمرین و برنامه‌ریزی دقیق، این بازیکن را دوباره آماده کند، چرا که می‌داند اورونوف آماده می‌تواند سرنوشت هر مسابقه‌ای را تغییر دهد.

گفتنی است، اورونوف در فصل گذشته زیر هدایت اوسمار موفق به ثبت ۱۳ گل و پاس گل شد و بازگشت او به فرم مطلوب می‌تواند تاثیر بسزایی در قدرت هجومی پرسپولیس داشته باشد و تیم را به سطحی متفاوت از رقبا برساند.

